Ve Slavii to začíná být unavené... Proč za béčko hráli třicátníci?

Důvodem složení sestavy měla být silná motivace zvládnout sledované „béčkové“ derby, a samozřejmě kromě toho si pomoci k důležité záchraně ve druhé lize.

První se vůbec nepodařilo, druhé je celkem krátkozraké, protože když uvážíme, že v soutěži o třiceti kolech je za obvyklou hranici záchrany považován třicet a více bodů, musí někde „sešívaní“ vyštrachat ještě aspoň pět výher. To bude při neúspěchu na Letné trvat minimálně do poloviny dubna, spíš ale déle. A po takovou dobu přece klub, jenž se chlubí stoupající kvalitou mládeže, nebude dokola spoléhat na plus minus podobné složení, nebo na zmíněný vhodný mix, když by ubíral talentovaným klukům vytížení.

To se slávistické béčko mohlo zaparkovat ve třetí lize, ostatně jeho vliv na složení áčka Jindřicha Trpišovského, kde v současném kádru dostává z vlastních zdrojů minuty akorát Matěj Jurásek, by se nejspíš příliš nelišil.

A přitom s velkou slávou postupovala rezerva „sešívaných“ do druhé ligy s cílem, že v relativně kvalitní soutěži získá prostor pro vlastní hráče s velkým potenciálem. Jenže k tomu patří právě i vystavení těžkým zápasům, hlavně tedy jarním momentům, na něž zatím v kariéře nebyli zvyklí, a ty je mají posunout.

Pondělní praxe? Sestava Marka Jarolíma se nafoukla o sedm pendlů. Ta sparťanská taky, ale s nejstarším fotbalistou v poli ročníku 2000…

Čest výkonu Aleše Mandouse, nebýt jeho rukou, dala by Sparta červenobílým bůra.

Taras Kačaraba nijak zvlášť neobstál, a to ukrajinský stoper ještě zastavoval jeden z brejků zápasnickým přilehnutím Martina Minčeva, za pár vteřin nabral Adama Karabce a může děkovat za až nepochopitelnou shovívavost rozhodčímu Janu Všetečkovi, že mu kupodivu nenasolil ani žlutou.

Jan Bořil se teprve rozehrává, skoro šestnáct měsíců se neúčastnil soutěžního utkání, nicméně vedle končící smlouvy se to má podobně i s jeho výkonností. Navíc se zapojil a následně rozvinul strkanici, jejíž původ je tak malicherný, že by si to fotbalista s jeho zkušenostmi a kariérními úspěchy mezi mladými kolegy mohl odpustit.

Nedává smysl, aby atakoval kádr áčka, notabene pokud na jeho místě nastupuje David Jurásek, toho času v čekárně na nominaci od Jaroslava Šilhavého a před možným velkým letním přestupem. Ostatně už před jarní sezonou informoval předseda klubu Jaroslav Tvrdík o zájmu ze zahraničí o 22letého obránce.

Ani Lukáš Masopust aktuálně po sérii zraněních a nemoci nevypadá v běžecké a herní formě, jednu situaci vůči soupeři Lukáši Váňovi navíc řešil vysloveně surově, zase od Všetečky bez napomenutí. I na něj sedá skoro až chronický vliv dlouhodobého působení ve Slavii, kdy se zdravotní stav hráčů zhoršuje a jejich spolehlivé využití v delších úsecích sezony je téměř vyloučené. Lukáš Provod a Petr Ševčík by mohli vypravovat, taky David Hovorka, ale ten si část svého chorobopisu přinesl již z působení ve Slovanu Liberec.

Ibrahim Traoré dostal na konci minulé sezony za její povedený závěr novou smlouvu s příslibem dalšího působení ve strukturách klubu, i tady by si Slavia měla pokládat otázku, nakolik dělá dobře. Jestli je to nutné a jestli se to vyplatí.

Tohle jsou jednotlivosti, dost možná se ve slávistické rezervě nebudou ve zbytku sezony v podobné míře opakovat, nicméně poukazují na řekněme přehnaně sentimentální způsob řízení klubu, a taky na ústup z původního přístupu vůči druholigovému výběru.

Z pondělního srovnání vychází mnohem lépe Sparta a ve Slavii by klidně mohli začít řešit – právě v duchu toho „risk managementu“ – jestli jim náhodou odvěký rival nezačíná usilovat o jejich postavení na slunci. Celkové hodnocení klubu za poslední týdny je totiž opravdu přísné, působí to celé docela unaveně.

Dokola se ujišťovat, že rozhodně ne, zavání sebeklamem, nebo neopatrností.