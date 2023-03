Titul pro Bílka? Časově nešťastné, ale zasloužené. Vypálil rybník rivalům

Během něj získal český titul a o tři měsíce později se protáhnul přes tři předkola do hlavní fáze Ligy mistrů. Žádný jiný český kouč tak dobrý rok neměl, a abychom důsledky plzeňského úspěchu ještě podtrhli, můžeme konstatovat, že se taky pozitivně promítly obecně do českého fotbalu.

Třeba tím, že se dohromady podařilo nastřádat takový koeficient, díky němuž se v sezoně 2023-2024 bude v lize zase hrát o dvě místa v kvalifikaci Ligy mistrů a celkem o pět evropských místenek. Byť to bylo o list papíru před šestnáctým Norskem, a svůj podíl na tom postupně měla i Slavia, Slovácko a nepatrně i Sparta. Dohromady prostě kýžená „patnáctka“.

A taky, že vzhledem k novému uspořádání a účasti Viktorie mezi evropskou elitou přijde ostatním českým prvoligovým klubům větší podíl za takzvanou solidaritu, na hlavu to má být plus minus až nějakých patnáct milionů korun. A to není zanedbatelná částka, nýbrž v několika případech třeba dvacet procent sezonního rozpočtu, ne-li i víc.

Že samotná účast Viktorie v základní skupině už mnoho další radosti nepřinesla, je věc druhá, v kontextu tuzemského fotbalu přece jen zanedbatelnější, ačkoliv by si každý jistě představoval lítější bitvy. Vezměme ale rozum do hrsti, čelit Bayernu, Barceloně a Interu Milán s plzeňským kádrem chce hodně odvahy a následně shovívavosti.

Svůj základní účel totiž splnila už sama kvalifikace.

Ostatně právě tady začíná vypadat večerní jmenování Michala Bílka trenérem roku poněkud nepatřičně, uvážíme-li nejen evropské výprasky, ale především evidentní výkonnostní a výsledkový pokles na české scéně. V ten moment se právě nabízí ona nešťastná časová souvislost, zopakujme ale, že nijak nesnižující Bílkovy předešlé úspěchy a zásluhy rámované rokem 2022.

Jestliže to náhodou v někom vyvolává úšklebky a nerespektování výsledků, mějme na paměti, že Bílek se svým týmem vypálil rybník Slavii a třetí Spartě. Rivalové měli celou sezonu na to Viktorii zasunout za sebe a vzít si její privilegia.

Se současným stavem Plzně to má málo společného. Jsou to starosti šéfa Adolfa Šádka, které v minulosti podceňoval, nebo přecházel, a které nyní musí nevyhnutelně vyřešit.