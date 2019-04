Sparťanský kotel se „zviditelnil“. Skvělé, že zůstal osamocen | iSport.cz

Slavia hraje skvěle, k zemi kosí prakticky všechno, co se jí postaví do cesty. I Sparta zažívá obrození, na jaře výsledkově až na jedinou výjimku šlape. Vzájemný střet českých titánů by tak mohl nabídnout epickou bitvu. Nelze se ale zbavit dojmu, že nedělní svátek bude pokažen.

Je totiž skoro jisté, že se o slovo opět přihlásí určité skupiny návštěvníků zápasu. Diváky, natož pak fanoušky, je snad ani nelze nazvat.

Jestliže se jen před několika dny „předvedli“ někteří slávisté, když nechutně uráželi trenéra Karviné Františka Straku, o pár dní později na ně navázal i sparťanský kotel. Ten během druhého poločasu pondělní dohrávky se Zlínem pravidelně skandoval nechvalně proslulý slogan „jude Slavie“. Náhoda to, bohužel, nebyla. To samé se dělo i v předchozích zápasech v Mladé Boleslavi či s Olomoucí.

Je vysoce pravděpodobné, že tenhle stupidní slogan uslyšíme i v neděli v Sinobo Areně. Co lze ale ocenit, je reakce zbytku Generali Areny. Ten totiž na počínání domácího kotle reagoval ohromujícím pískotem. A pochopení neměli ani samotní hráči.

Jakmile kotelníci spustili hanlivý popěvek během děkovačky, fotbalisté se na patě otočili a zamířili do kabin. Do světa tak vyslali jasný signál: takhle ne! „Jsme rádi za tuhle negativní reakci. Jako klub bychom samozřejmě uvítali, kdyby se z řad některých příznivců tohle vůbec neozývalo,“ prohlásil ředitel komunikace Sparty Ondřej Kasík.

Sparta vede tenhle unavující boj vytrvale, nyní se jí ovšem dostalo silného zastání. A to jak od drtivé většiny fanoušků v ochozech, tak především od samotných hráčů. Byť to pravděpodobně nebude mít okamžitý efekt, směrem do budoucna je to ohromně důležitá věc.

Tenhle boj přece jen nemusí být úplně marný...

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 67. Hložek, 70. Tetteh Hosté: Sestavy Domácí: Nita – Zahustel, Štetina, Costa (C), Matěj Hanousek – M. Hašek (57. Plavšić), Sáček – Hložek, Kanga, Moberg Karlsson (88. Civić) – Drchal (62. Tetteh). Hosté: Rakovan – Matejov (80. Džafić), P. Buchta, Gajič, Li. Holík, Bartošák – Čanturišvili, Hlinka, Hnaníček (88. Jakubov), Jiráček – Železník (C) (72. Vyhnal). Náhradníci Domácí: Tetteh, Plavšić, Frýdek, Heča, Civić, Radaković, Plechatý Hosté: Vyhnal, Podio, Džafić, Jakubov, Dostál, Slaměna, Cedidla Karty Domácí: Kanga Hosté: Čanturišvili, Hnaníček Rozhodčí Zelinka – Hrabovský, Novák Stadion Generali Arena, Praha-Bubeneč Návštěva 9 325 diváků

