Lischka v Plzni kardinálně chyboval. Zaslouží si ale podržet | iSport.cz

Samozřejmě, po prohře Sparty v Plzni bude u sparťanských fanoušků na pranýři. David Lischka hned po začátku druhého poločasu vyrobil kruciální chybu, když mizernou rozehrávkou namazal přímo Michaelu Krmenčíkovi, který jediným gólem rozhodl. Přesto se tahle situace od předešlých přešlapů letenských stoperů, kterých se dopustili Lukáš Štetina či Uroš Radakovič, liší.

Lischka totiž v celkovém měřítku neodehrál v Plzni špatné utkání. Nebýt té chyby, dalo by se říct, že zvládl excelentní partii. Byl silný v soubojích, spolehlivý v odebírání balonů. Navázal na nadějné předchozí výkony ze zápasů se Slavií či Zlínem.

Takové chyby se rozhodně dopustit neměl, o tom není sporu. Na druhou stranu je třeba vidět, že ho ani tenhle zásadní přešlap výrazněji nepoznamenal. Zbytek duelu odehrál Lischka s hlavou nahoře, výkonem navázal na to, co předváděl před oním inkriminovaným momentem.

To ostatně ocenil i Jílek. „Z celkového pohledu David odehrál velmi dobrý zápas. Jeho přínos pro tým je vysoký,“ nechal se slyšet letenský kouč.

Navzdory chvilkovému zatmění by nyní měl Lischku podržet. A je jisté, že to i udělá. Vytáhlému stoperovi je pořád teprve 22 let, nemá za sebou historii opakujících se přešlapů, jako tomu je u Štetiny a bylo u Radakoviče. Ano, chyba to byla obrovská, ale v případě Lischky zatím taky jediná.

Navíc nelze opomíjet ani další aspekt, tedy reakci sparťanských hráčů. Ti se ihned po zmíněné situaci k nešťastnému spoluhráči seběhli a snažili se ho povzbudit. Nejprve Michal Trávník, po něm i Semih Kaya, Martin Hašek a další. Byla ta scéna, kterou jsme v předešlých duelech, které stopeři Pražanů zásadně poznamenali (Olomouc, Liberec, Mladá Boleslav) neviděli.

Je to ukázka toho, že tým Lischkovi věří. A stojí za ním. Nemůže to znít jako alibi, a už vůbec ne jako obhajoba, ale neměli bychom zapomínat, že je řeč o klukovi, v jehož případě ještě před několika měsíci nebylo vůbec jisté, jestli ještě někdy bude moci fotbal na nejvyšší úrovni vůbec hrát.

Jedna chyba nic nemění na tom, že má Lischka veškeré předpoklady, aby se stal defenzivní oporou Sparty a jedním z opěrných bodů týmů. Že to nebude jednoduchý proces bez klopýtnutí, to duel v Plzni ukázal. Hráčův potenciál se jím ale nijak nemění.

