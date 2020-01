Zdraví hráčů nade vše? Bohužel ne vždy, jak dokládá případ Tijani | iSport.cz

KOMENTÁŘ JANA VACKA | V českých reáliích to není úplně běžné, ale čas od času se to přihodí. Hráč neprojde zdravotní prohlídkou a domluvený transfer končí u ledu. Shodou okolností se za poslední rok ke dvěma takovým případům namotala pražská Sparta. Ta naposledy pro závažné problémy s kolenem stopla příchod Mohameda Tijaniho z Jihlavy. O čem to vypovídá? Že se zřejmě ne všichni řídí základním přikázáním, že zdraví fotbalistů je nadřazeno všemu ostatnímu.

Ponechme pro začátek stranou kontury konkrétního případu mladého stopera z Pobřeží slonoviny a skočme do poněkud obecnější roviny. Jako má hráč povinnosti, které mu plynou z uzavřeného kontraktu, platí to samé i pro klub. Jeho hlavním úkolem je z pohledu zaměstnavatele chránit zdraví svých svěřenců.

To platí samozřejmě především pro činnost přímo související s výkonem povolání. Zjednodušeně to znamená, že pokud klub něco zanedbá či podcení a hráč vinou toho utrpí zdravotní újmu, odpovědnost padá na hlavu jeho nadřízených. Takový přístup by měl být naprosto automatický, podle všeho ovšem (alespoň v některých případech) úplně není.

Ale zpět k oněm zdravotním prohlídkám. Jejími výsledky se každý daný klub může, ale taky nemusí řídit. Záleží na každém. Z minulosti známe případy, kdy hráč v mužstvu A lékařskými testy neprošel, v mužstvu B však ano. Namátkou třeba Tomáš Vaclík či Patrik Schick.

První jmenovaný dostal červenou v nizozemském Graafschapu, druhý v Juventusu. Přesto krátce poté oba hráči adresy měnili. Vaclík zamířil do Sparty, Schick do AS Řím. Prohlídkou prošli. V případě obou reprezentantů ovšem Graafschap ani Juventus nikdy nezveřejnily, co konkrétně je od dokončení transferu odradilo. Mohli bychom jenom spekulovat.

A tady se oklikou vracíme zpět k nejčerstvější kauze, která se týká Tijaniho. Talentovaný obránce měl nakročeno do Sparty. Zdálo se, že dohodu nemůže nic zhatit. Přesto k ní nakonec nedošlo, protože 22letý fotbalista zdravotní prohlídkou neprošel. Zdůvodnění? Závažné poranění předního zkříženého vazu v koleni, vlastně jeho úplná absence.

Zatímco Sparta je přesvědčená, že za takového stavu nemohla přestup dokončit, Jihlava se tomu diví.