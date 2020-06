Sparta slaví zaslouženě. Malé derby ale svou kvalitou zklamalo | iSport.cz

Bohemians - Sparta: Tohle není červená? Mosquera zajel do Hancka a mohl být rád za žlutou kartu • iSport TV

Bohemians - Sparta: Štetina to zkusil z velké dálky, Valeš musel být v pozoru • iSport TV

Čekal se velký zápas. Předpoklady k tomu byly. Sparta se po úvodní facce zvedla, Karviné a Teplicím nasypala dohromady sedm gólů. Bohemians zase po ligovém restartu zkosili všechno, co se jim postavilo do cesty. Přesto to byl v sobotu večer v Ďolíčku zase spíš boj.