Co u Hancka jde, u Kangy je problém. Vážně chce ve Spartě zůstat? | iSport.cz

Punc oficiality stále chybí, přesto je to po vlně pátečních událostí téměř jisté. Guélor Kanga nadále nebude oblékat dres Sparty. Ačkoli obě strany (a každá po svém) daly najevo, že mají o pokračování spolupráce zájem, nakonec k ní podle všeho nedojde. Jednání se totiž proměnila v jakousi atrakci. Fanoušci Letenských mají většinově jasno: na vině je klub. Je to ale opravdu takhle černobílé?

Základní fakta jsou dobře známá, přesto neuškodí si je ve zkratce shrnout. Sparta nabídla Guéloru Kangovi novou smlouvu, konkrétně roční s opcí na další sezonu. Následně jí ještě vylepšila, v reakci na hráčovy připomínky. Ani to se Gabonci nelíbí, podle svých slov chce rovnou dvouletý kontrakt. Ačkoli obě strany nejsou zdaleka ve shodě ani ohledně finančního plnění, právě délka, v tomhle případě přesněji forma, spolupráce se zdá být hlavní překážkou.

Překážkou, na které potenciální dohoda velmi pravděpodobně skončí. Ponechme nyní stranou, proč Pražané nabízí Kangovi právě to, co mu nabízí. Je to jejich právo a volba, aby k situaci zaujali nějaký postoj. Samozřejmě, vždycky se dá nabídnout víc, udělat vstřícnější krok směrem k domluvě.

Sparta to v tomhle případě neudělala a potenciální následky si ponese sama. Odpovědnost ji tak jako tak nemine. Pokud nastanou v nové sezoně těžkosti, bude očekávaný konec Kangy jedním z prvních, co jí příznivci vmetou do tváře. Je to zcela logické, protože mohou mít pocit, že Tomáš Rosický a spol. zkrátka neudělali dost pro to, aby hvězdného záložníka v mužstvu udrželi. Na tenhle názor by měli určitě právo.

Zarážející ovšem je, jak obrovský podíl fanouškové obce Sparty stojí v téhle „při“ na straně hráče. Není tajemstvím, že vztah Kangy s letenskými tribunami prošel renesancí, od prvotní těžké animozity v až euforickou lásku. Ta ovšem může někdy trochu kalit zdravý úsudek.

Obecně se vychází z předpokladu, že Kanga chce za Spartu hrát. Akorát je mu v tom jaksi bráněno, protože mu klub nechce nabídnout to, co by si představoval. Fajn, vyjednávání na této úrovni, kde se točí desítky milionů, bývají tvrdá, leckdy nedoběhnou do cíle.

Ale opravdu chce africký záložník tak moc nosit rudý dres? Je toho důkazem, že se krátce před úvodním tréninkem letní přípravy spojí přes sociální síť se Srdjanem Plavšičem a z pohodlí domovského gauče v Paříži mluví o tom, že problémem jsou „Rosický a office“?

Nic při tom nebránilo tomu, aby Kanga absolvoval s mužstvem čtvrteční testy na COVID-19 a o den později byl na Strahově na prvním tréninku. Ano, nikdo ho k tomu nutit nemůže, v klubu už nemá platnou smlouvu. Ale to nemá ani Dávid Hancko (hostování do konce července je pouze technikálie), ten ovšem neváhal a k týmu se připojil okamžitě. Pokud by to udělal Kanga, a při tom paralelně jednal o prodloužení spolupráce, byl by to mnohem uvěřitelnější vzkaz.

Kanga to ovšem neudělal. Je to jeho volba, na kterou má bezesporu nárok. Je ale skutečně tou správnou cestou, jak dojít k dohodě, posílání nepřímých vzkazů a ještě do toho zatáhnout fanoušky, aby vystupňovali tlak na klub? Myslet si, že celá tahle „páteční akce“ byla nevinná a předem nepřipravená, by bylo hodně naivní.

Opět se navíc nabízí paralela s Hanckem. V zákulisí se mluví o tom, že je slovenský reprezentant se Spartou defakto domluvený na podmínkách dalšího působení v klubu. Stalo se tak v tichosti, bez jakýchkoli výstředností. A to by mladý stoper mohl Pražany krásně přitlačit ke zdi, jelikož moc dobře ví, jak ohromně důležité pro Spartu jeho setrvání na Letné je. Přesto to neudělal. Proč? Protože chce zůstat možná mnohem víc než ve skutečnosti Kanga.

Pokud se rodák z Oyemu cítí nabídkou ze Sparty dokonce uražen, má na to svaté právo. Je ale třeba připomenout, že on sám požaduje dvouletou smlouvu, nabízen mu jen kontrakt na rok s opcí. Což je jen kosmetický rozdíl, protože opce je podmíněná pouze počtem startů, ničím jiným.

Navíc se nesmí zapomínat, že Kanga už teď měl obrovskou smlouvu. Příjmem se mohl řadit do TOP3 celé ligy. Na tom by se podpisem nového kontraktu nic nezměnilo, navzdory letenskému uvědomění, že v rámci tuzemské soutěže je nutné mít nějaký limit a platový strop.

Pokud jsou přesto tohle důvody, proč Kanga nechce podepsat, nic mu nebrání v tom, aby se zkrátka otočil na patce a vyrazil za (ze svého pohledu) lepším. A pokud by chtěl opravdu v rudých barvách zůstat a třeba doufal, že Spartu přiměje k ústupku, nešel na to ani trochu šikovně.