Selhání s Bohemians je vyústěním bídy, Sparta musí něco změnit

Pokud dlouhodobě nehrajete dobře a zůstáváte výkonnostně hluboko za očekáváním, zákonitě se dřív nebo později dostaví trest. Sparta mu dva duely dokázala unikat, proti Bohemians už ale nekompromisně spadl na její hlavu. Porážka je nejen zasloužená, ale v kontextu letenského jara i poměrně logická. Není na co čekat, Pražané nutně potřebují něco změnit.

Ve druhé polovině ligového ročníku odehrála Sparta už čtyři zápasy. To je poměrně dostatečný vzorek, abychom mohli posoudit, v jaké se nachází kondici. A ta není kdovíjaká, naopak je spíš hodně mizerná.

Ani v jednom případě totiž Letenští neodvedli výkon, který se od nich očekává. Platilo to pro utkání v Ostravě, v Opavě i doma s Mladou Boleslaví a pochopitelně i nyní s Bohemians. Není tedy možné mluvit o náhodě či krátkodobém výpadku, tohle je hlubší problém. Pražané nemají na co čekat, musí přistoupit ke změnám.

Ať už ve složení základní sestavy, nebo třeba i ve způsobu hry. Během krátké zimní pauzy si testovali nové herní rozestavení se třemi útočníky, v ostrém mači ho ale zatím nepoužili.

Není právě teď vhodný moment, aby ho vytáhli? V letenském táboře by to mělo být minimálně námětem k diskusi. Tím spíš, když se postupně do velké míry vyprázdnila marodka, trenér Václav Kotal má k dispozici další hráče, a může je v různých rolích zakomponovat.

Tvrdošíjné trvání na něčem, co evidentně nefunguje, totiž může být cestou do pekel. Sparta nutně potřebuje změnit kurs.

