Ano, Nita zásadně chyboval. Vinu ale nesou všichni sparťané, bez výjimek

Jasně, na první pohled je to zřejmá věc. Florin Nita svým zkratem nalomil pro Spartu naprosto komfortně vyhlížející duel s Pardubicemi. Udělal něco, co by na téhle úrovni rozhodně neměl. Odmítám ovšem tezi, že za další bodovou ztrátu může výhradně on. Ne, vinni jsou všichni v rudém, kteří byli na hřišti.

Po skončení zápasu a mrzuté remíze 2:2 to ve sparťanském táboře pochopitelně bylo velké téma. O chybě Florina Nity, který Pardubicím prakticky daroval první gól, mluvili Pavel Vrba i kapitán Bořek Dočkal. Trenér byl nespokojený, svému svěřenci tenhle prohřešek vytkl. Zcela logicky a správně.

Určitě ovšem nelze říct, že rumunský reprezentant favoritovi středeční mač projel (protože konečný výsledek se s ohledem na průběh porážce rovná). Na ztrátě skvěle rozjetého duelu mají podíl i všichni ostatní.

Po kuriózní a krásné trefě Jana Jeřábka totiž byla Sparta stále ve výhodě. Vedla o gól, měla by mít dostatek kvality a sebevědomí, aby i po snížení duel dovedla do vítězného konce. Nic z toho ovšem neukázala. A to už nejde za Nitou, který naopak několika výbornými zákroky svůj tým ve druhém poločase ještě podržel.

Není sporu, že zkušený gólman ustřelil, to ani nikdo nerozporuje. Ale kde byla účinná kombinační hra, kterou Sparta drtila Pardubice v prvním poločase? Kde byly Dočkalovy kreativní myšlenky? Křídelní náběhy Srdjana Plavšiče s Tomášem Wiesnerem? Defenzivní jistota Michala Sáčka s Matějem Polidarem? A tak bychom mohli pokračovat...

Nita si sice vybral slabší moment, v probíhající sezoně to ale byl právě on, kdo Spartu zachránil od maléru už tolikrát, že bychom to možná ani nespočítali. Teď, když potřeboval od parťáků oplátku, nedočkal se.