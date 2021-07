Spartě to do sebe zapadlo. Vrba jako hlavní díl, hráči za ním jdou

Byl to velký středeční večer, pro Spartu nejbáječnější za mnoho posledních let. Během devadesáti minut odvety s Rapidem si totiž Letenští odpracovali řadu benefitů. Mají jistou účast v základní skupině Evropské ligy. Nadále živí naději, že se proderou do vysněné Champions League. K tomu je nemine bonus ve výši 93 milionů korun. To není zrovna málo na jeden zápas.