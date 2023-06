Vlna Husákových trenérů, kterou vede Kováč. Erudice a drajv, občas i ustřelí

KOMENTÁŘ JANA VACKA | Hráči přicházejí a odcházejí. Ti nejlepší vyrážejí za lukrativními zahraničními výzvami, ostatní se v tuzemských reáliích posouvají z kategorie mladíků do role tahounů, a po letech pozvolna spějí do fotbalového důchodu.

Je to přirozený koloběh. V případě trenérů to tak v Čechách dlouho nefungovalo. Zejména prvoligové kluby znovu a znovu nabízely smlouvy zavedeným a protřelým jménům, v tomhle mixu se neustále točila jména těch samých chlapíků. Až to kolikrát působilo únavě. Nudně a stereotypně.

Uplynulá sezona ale naznačila, že i v tomhle případě se začíná trend měnit. FORTUNA:LIGU totiž vzali útokem Husákovy trenéři. Ti, kteří se narodili v 70. letech a nyní mají nejvyšší čas, aby na nejvyšší úrovni ukázali, co v sobě mají.

Předvoj téhle party už před lety obstarali Jindřich Trpišovský, Martin Svědík a Václav Jílek. Všichni tři už si stihli udělat jméno, je za nimi jasný rukopis i výsledky. První jmenovaný je ostatně už nějakou dobu považovaný za bezkonkurenčně nejlepšího českého kouče v zemi.

Hlavní vlna se ale do popředí zájmu (klubů, médií, fanoušků) dostává až nyní. V jejím čele stojí