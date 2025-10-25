Po euforii zklamání. Bylo by nespravedlivé, kdybychom vyhráli, přiznal trenér Zlína
Po remíze na Slavii a chvále ze všech stran přišlo vystřízlivění. Zlín proti Pardubicím herně zklamal (2:2), což připustil také trenér Bronislav Červenka (50). „Hráčům to vůbec nesedlo. Spousta věcí měla být jinak,“ prohlásil poté, co jeho tým dvakrát neudržel náskok.
Co se tentokrát stalo s chváleným nováčkem?
„Už vstup do zápasu byl slabý, bez energie a pohybu. Chtěli jsme hrát agresivně nahoře, víc do tlaku, do rozběhů. Jenže se nám vůbec nedařila kombinace, spíš jsme se uchylovali k nakopávání míčů a nesbírali jsme druhé balony. Hráčům to vůbec nesedlo. I když jsme dvakrát vedli, bylo by pro Pardubice velmi nespravedlivé, kdybychom vyhráli. Nebylo to od nás dobré utkání.“
Už po první půli mohlo být zle, že?
„Jednou Standa krásně vyběhl a zmenšil prostor, jednou stříleli vedle. Byla to spíš nemohoucnost soupeřových hráčů. Byly to strašně jednoduché situace na bránění. Práce celé obranné čtverky byla velmi slabá. Nenabírali jsme nabíhající hráče do postavené obrany. Lehce nám tam proběhne hráč, dívali jsme se mu na číslo. Nebyla tam důslednost, ochota běhat zpátky. Nešlo o to, že by si nás soupeř třikrát vyťukal. Myslím, že problém byl v hlavách hráčů. Nevyvinuli maximální úsilí, aby těm situacím zabránili. Třeba té před druhým gólem, která byla naprosto triviální.“
Konkrétně?
„Šlo jen o nabrání náběhu Tanka. Náš pravý bek a stoper nesmyslně vystoupili do prostoru, kde nikdo nebyl. V defenzivě jsme propadali. Dopředu nebyla kvalita, přesnost přihrávek, ulítávalo nám to do stran. To beru, to se může stát. Ale v obraně to bylo velmi slabé. Takto bychom se dál nedostali. V poločase jsme to chtěli oživit, dali jsme tam ofenzivnějšího beka (Fukalu) a větší rychlost dopředu (Koubek), protože Bártík (Bartošák) byl předtím zraněný. Na Slavii odehrál velmi dobrý zápas, ale měl toho dost. Bylo vidět už v týdnu, že mu nohy nejdou tak dobře. Únava na něj trošku doléhala. Koubič dal krásný gól. Mrzí mě, že jsme dvakrát vedli a nedokázali to udržet.“
Už jste viděl situaci, předcházející pokutovému kopu pro hosty?
„Na první pohled mi přišlo, že tam byl malinkatý dotek rukou. Říkal jsem si, že tohle požďuchnutí určitě na penaltu nebylo. Záznam jsem ještě neviděl. Ale nevím, jestli nedošlo i k nějakému kontaktu nohou. Pokud tam bylo došlápnutí, potom je to jasná penalta. Ale dalo se tomu předejít. Ten hráč šel mimo osu hry. Měli jsme být pečlivější, opatrnější v šestnáctce. Jak jsme ztratili s Baníkem, teď můžeme říct, že jsme naopak bod získali. Na vítězství to nebylo.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Jablonec
|13
|8
|4
|1
|18:8
|28
|2
Sparta
|12
|8
|3
|1
|23:11
|27
|3
Slavia
|12
|7
|5
|0
|22:8
|26
|4
Zlín
|13
|5
|5
|3
|16:14
|20
|5
Plzeň
|12
|5
|4
|3
|21:13
|19
|6
Karviná
|13
|6
|1
|6
|22:19
|19
|7
Olomouc
|12
|5
|4
|3
|10:7
|19
|8
Liberec
|13
|4
|5
|4
|16:16
|17
|9
Hr. Králové
|13
|4
|5
|4
|18:19
|17
|10
Bohemians
|12
|4
|4
|4
|10:12
|16
|11
Teplice
|13
|2
|5
|6
|13:19
|11
|12
Dukla
|13
|2
|5
|6
|9:17
|11
|13
Pardubice
|13
|2
|5
|6
|15:24
|11
|14
Baník
|12
|2
|4
|6
|8:14
|10
|15
Ml. Boleslav
|13
|2
|4
|7
|19:31
|10
|16
Slovácko
|13
|1
|5
|7
|6:14
|8
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu