Hořký otvírák Jihlavy. V nové aréně začala prohrou a bez gólu. Slavia dál drží náskok

Takhle vypadá luxusní Horácká aréna. Jihlava chce do extraligy, možností je víc • Zdroj: isport.cz
Jihlavští hokejisté křtí novou Horáckou arénu proti Zlínu
Úvodní buly v nové Horácké aréně přichází vhodit majitel Dukly Slavomír Pavlíček (vpravo) a jednatel Bedřich Ščerban
Jihlavští hokejisté se pokouší vstřelit první gól v nové Horácké aréně
Fanoušci si užívají premiérový zápas Jihlavy v Horácké aréně
Jihlavští hokejisté se proti Zlínu poprvé prohánějí v nové aréně
Jihlavští fanoušci už si užívají nové Horácké arény
ČTK, iSport.cz
Maxa liga
Nový začátek se nepovedl. Jihlavští hokejisté hrající poprvé po dlouhém čekání v nové multifunkční aréně prohráli 0:2 se Zlínem a přerušili tak sérii čtyř výher v řadě. Naopak počtvrté v řadě zvítězila vedoucí Slavia, která v 15. kole Maxa ligy přemohla Třebíč 4:2. Druhé Litoměřice v bláznivé přestřelce vyhrály 8:6 nad Frýdkem-Místkem. Raduje se i Poruba, která porazila Vsetín 3:2 po nájezdech. Tábor v přestřelce se Sokolovem padl 4:5 po prodloužení.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Slavia151111249:2536
2Litoměřice151002354:3532
3Přerov15821442:3429
4Jihlava14810533:3226
5Zlín15711643:3824
6Vsetín16452546:4524
7Kolín15613540:3523
8Poruba 201115612643:4122
9Třebíč15522638:4521
10Frýdek-M.15513644:4520
11Sokolov14170633:4117
12Tábor15403838:4915
13Chomutov15403836:4915
14Pardubice B141211026:518
  • Čtvrtfinále Play-off
  • Osmifinále Play-off
  • Sestup

