Kameníku, táhni! slyšel kouč Slovácka. Tlak cítí, jeho tým nedal gól 343 minut
Ani na osmý pokus to nevyšlo. Slovácko čeká na ligovou výhru už víc než dva měsíce a v souboji posledních dvou celků tabulky na Julisce podlehlo Dukle 0:1. S osmi body tak zůstávají modro-bílí na posledním místě tabulky a trápí je především neschopnost vstřelit branku. „Pokud nezvýšíme kvalitu ve finální fázi, budeme mít problémy - a už je máme,“ kritizoval výkon v ofenzivní fázi trenér Jan Kameník. A přiznal, že cítí tlak.
„Kameníku, táhni!“ křičel jeden z nespokojených příznivců v kotli hostů po závěrečném hvizdu. Výjezďáci z Uherského Hradiště se venkovní výhry nedočkali ani na sedmý pokus v sezoně a jejich situace začíná být kritická. „Nerozumím tomu, proč jsme byli tak bojácní. Málo pohybu, málo agresivity, žádné sebevědomí,“ soptil kouč.
Na Duklu přitom přijížděli hráči Slovácka v dobrém rozmaru, když před týdnem dokázali vynulovat a obrat o body vedoucí Spartu. Hned od začátku utkání na Julisce však tahali jasně za kratší konec provazu.
„Nechali jsme soupeře kombinovat, natáhli jsme hřiště, nedostupovali jsme hráče a ztráceli jsme míč po laciných chybách,“ jmenoval jednotlivé nedostatky Kameník. „Z naší strany hrůza, katastrofální výkon,“ doplnil odevzdaným hlasem stoper Vlastimil Daníček.
Po přestávce přišly změny. Do hry vstoupili Marek Havlík a Pavel Juroška a rozestavení se změnilo z 4-2-3-1 na 3-4-1-2 a otočil se i obraz hry. Slovácko na míči dominovalo, zatlačilo domácí na jejich polovinu, jenže góly nepřišly. A nepřišly ani šance.
Největší možnost měl až v nastaveném čase Havlík z přímého kopu, ale jeho střelu pod břevno vytáhl gólman Rihards Matrevics. Tou dobou už na trávníku pobíhali prakticky všichni útočníci, které má moravský celek k dispozici. Vedle sebe se poskládali Medved, Kvasina a Krmenčík, pod nimi pak operovali Petržela, Havlík a Juroška. Efekt byl však minimální. Důrazní stopeři Dukly uhasili prakticky každý slibný útok dřív, než se dostal do finální fáze.
343 minut bez gólu
„Musíme dát míč do vápna ve větší kvalitě. Když se dostaneme do vápna, tak tam nemůžeme stát a čekat, že nás něco trefí. Nevystřelili jsme pořádně ze střední vzdálenosti, nejsme efektivní ani ze standardek. Chybí nám odvaha a musíme přenést věci z kabiny a z videa na hřiště. Dokud se to nestane, bude to těžké,“ uvědomuje si 43letý kouč.
Slovácko si tak nezakřičelo gól už 343 minut, a to nepočítáme nastavený čas. Hlavně vinou tristní útočné fáze tak zůstává na posledním místě s osmi body. „Co teď předvádíme, je ostudné. Rve mi to srdce, že jsme tam, kde jsme. Musíme makat, bojovat a nechat tam všechno. Každý si musí sednout na prdel a bojovat za Slovácko,“ vyzývá spoluhráče Daníček.
Vzhledem ke špatným výsledkům se možná o místo bude strachovat i trenér Kameník. „Tlak na každého trenéra je každodenní. To je otázka naší práce a na to jsem zvyklý. Dokud tady jsem, tak budu pracovat na sto procent a budu se snažit, aby Slovácko fungovalo,“ odvětil na otázku, zda se cítí v ohrožení.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|12
|8
|3
|1
|23:11
|27
|2
Slavia
|12
|7
|5
|0
|22:8
|26
|3
Jablonec
|12
|7
|4
|1
|16:8
|25
|4
Zlín
|13
|5
|5
|3
|16:14
|20
|5
Plzeň
|12
|5
|4
|3
|21:13
|19
|6
Karviná
|13
|6
|1
|6
|22:19
|19
|7
Olomouc
|12
|5
|4
|3
|10:7
|19
|8
Liberec
|12
|4
|5
|3
|16:14
|17
|9
Hr. Králové
|13
|4
|5
|4
|18:19
|17
|10
Bohemians
|12
|4
|4
|4
|10:12
|16
|11
Teplice
|13
|2
|5
|6
|13:19
|11
|12
Dukla
|13
|2
|5
|6
|9:17
|11
|13
Pardubice
|13
|2
|5
|6
|15:24
|11
|14
Baník
|12
|2
|4
|6
|8:14
|10
|15
Ml. Boleslav
|13
|2
|4
|7
|19:31
|10
|16
Slovácko
|13
|1
|5
|7
|6:14
|8
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu