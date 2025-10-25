Předplatné

Kameníku, táhni! slyšel kouč Slovácka. Tlak cítí, jeho tým nedal gól 343 minut

SESTŘIH: Dukla - Slovácko 1:0. Důležitá výhra pro soubor Holoubka, Pražané se odrazili od chvostu • Zdroj: isport.tv
Zleva Martin Koscelník ze Slovácka a Jakub Kadák z Dukly.
Trenér Dukly David Holoubek během utkání se Slováckem
Žan Medved ze Slovácka (uprostřed) proti přesile hráčů Dukly
Zleva obránce Slovácka Andrej Stojčevski v souboji s gólmanem Dukly Rihardsem Matrevicsem
Radost fotbalistů Dukly z úvodního branky
Michal Černák se se spoluhráči raduje z gólu v utkání proti Slovácku
Petr Fantyš
Chance Liga
Ani na osmý pokus to nevyšlo. Slovácko čeká na ligovou výhru už víc než dva měsíce a v souboji posledních dvou celků tabulky na Julisce podlehlo Dukle 0:1. S osmi body tak zůstávají modro-bílí na posledním místě tabulky a trápí je především neschopnost vstřelit branku. „Pokud nezvýšíme kvalitu ve finální fázi, budeme mít problémy - a už je máme,“ kritizoval výkon v ofenzivní fázi trenér Jan Kameník. A přiznal, že cítí tlak.

„Kameníku, táhni!“ křičel jeden z nespokojených příznivců v kotli hostů po závěrečném hvizdu. Výjezďáci z Uherského Hradiště se venkovní výhry nedočkali ani na sedmý pokus v sezoně a jejich situace začíná být kritická. „Nerozumím tomu, proč jsme byli tak bojácní. Málo pohybu, málo agresivity, žádné sebevědomí,“ soptil kouč.

Na Duklu přitom přijížděli hráči Slovácka v dobrém rozmaru, když před týdnem dokázali vynulovat a obrat o body vedoucí Spartu. Hned od začátku utkání na Julisce však tahali jasně za kratší konec provazu.

„Nechali jsme soupeře kombinovat, natáhli jsme hřiště, nedostupovali jsme hráče a ztráceli jsme míč po laciných chybách,“ jmenoval jednotlivé nedostatky Kameník. „Z naší strany hrůza, katastrofální výkon,“ doplnil odevzdaným hlasem stoper Vlastimil Daníček.

Po přestávce přišly změny. Do hry vstoupili Marek Havlík a Pavel Juroška a rozestavení se změnilo z 4-2-3-1 na 3-4-1-2 a otočil se i obraz hry. Slovácko na míči dominovalo, zatlačilo domácí na jejich polovinu, jenže góly nepřišly. A nepřišly ani šance.

Největší možnost měl až v nastaveném čase Havlík z přímého kopu, ale jeho střelu pod břevno vytáhl gólman Rihards Matrevics. Tou dobou už na trávníku pobíhali prakticky všichni útočníci, které má moravský celek k dispozici. Vedle sebe se poskládali Medved, Kvasina a Krmenčík, pod nimi pak operovali Petržela, Havlík a Juroška. Efekt byl však minimální. Důrazní stopeři Dukly uhasili prakticky každý slibný útok dřív, než se dostal do finální fáze.

343 minut bez gólu

„Musíme dát míč do vápna ve větší kvalitě. Když se dostaneme do vápna, tak tam nemůžeme stát a čekat, že nás něco trefí. Nevystřelili jsme pořádně ze střední vzdálenosti, nejsme efektivní ani ze standardek. Chybí nám odvaha a musíme přenést věci z kabiny a z videa na hřiště. Dokud se to nestane, bude to těžké,“ uvědomuje si 43letý kouč.

Slovácko si tak nezakřičelo gól už 343 minut, a to nepočítáme nastavený čas. Hlavně vinou tristní útočné fáze tak zůstává na posledním místě s osmi body. „Co teď předvádíme, je ostudné. Rve mi to srdce, že jsme tam, kde jsme. Musíme makat, bojovat a nechat tam všechno. Každý si musí sednout na prdel a bojovat za Slovácko,“ vyzývá spoluhráče Daníček.

Vzhledem ke špatným výsledkům se možná o místo bude strachovat i trenér Kameník. „Tlak na každého trenéra je každodenní. To je otázka naší práce a na to jsem zvyklý. Dokud tady jsem, tak budu pracovat na sto procent a budu se snažit, aby Slovácko fungovalo,“ odvětil na otázku, zda se cítí v ohrožení.

#TýmZVRPSkóreB
1Sparta1283123:1127
2Slavia1275022:826
3Jablonec1274116:825
4Zlín1355316:1420
5Plzeň1254321:1319
6Karviná1361622:1919
7Olomouc1254310:719
8Liberec1245316:1417
9Hr. Králové1345418:1917
10Bohemians1244410:1216
11Teplice1325613:1911
12Dukla132569:1711
13Pardubice1325615:2411
14Baník122468:1410
15Ml. Boleslav1324719:3110
16Slovácko131576:148
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu
