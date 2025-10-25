Předplatné

Trousil s Pardubicemi opět neprohrál: Kluci jdou za námi, na tréninku nejsou otrávení

SESTŘIH: Zlín - Pardubice 2:2. Východočeši potřetí v řadě neprohráli, dvakrát se trefil Patrák • Zdroj: isport.tv
Louis Lurvink z Pardubic vidí žlutou kartu od rozhodčího
Pardubický sprinter Abdullahi Tanko v souboji s Milošem Kopečným ze Zlína
Louis Lurvink z Pardubic se těžce zvedá ze hřiště
Trenér Zlína Bronislav Červenka v zápase proti Pardubicím
Radost fotbalistů Zlína v utkání s Pardubicemi
13. kolo první fotbalové ligy: FC Zlín - FK Pardubice, 25. října 2025
Michal Koštuřík
Chance Liga
Dva zápasy, čtyři body. Povedený rozjezd angažmá Jana Trousila (49) na lavičce fotbalistů Pardubic. Po triumfu nad Mladou Boleslaví urval se svým týmem bod na hřišti Zlína (2:2). Navíc zaslouženě, byť dvakrát doháněl gólovou ztrátu. „Když někam přijdete a hned se podaří udělat výsledky, kluci tomu začnou věřit. Cítím, že jdou za námi,“ pochvaloval si trenér, jenž nedávno skončil jako asistent v Plzni. Novou práci dostal vzápětí. A ještě povýšil. 

Jak jste viděl těžký duel ve Zlíně?
„V prvním poločase jsme byli aktivnější. Vypracovali jsme si dvě stoprocentní šance, když jsme šli sami na bránu. Neproměnili jsme a pak nám byl odvolaný gól po rohu. Měli jsme být ve skóre odskočení. Nabádali jsme kluky, ať hrají stejně aktivně. Zlín udělal do druhého poločasu dvě změny, které mu pomohly. Zápas pak byl vyrovnaný. Jednou jsme ve středu hřiště propadli a dostali jsme gól na 0:1. Reakce hráčů ale byla výborná, hned jsme vyrovnali. Potom se to opakovalo. Věřil jsem, že na konci ještě jednou udeříme. Laďa Krobot, který tam došel na posledních pětadvacet minut, odehrál velmi dobrý zápas. Věřili jsme, že svou silou, kterou umí udržet balon, pošle někoho do brejku.“

Takže bod berete jako úspěch?
„Pro nás je dobrý. Zlín hraje velmi dobře, jednoduše, pragmaticky. Když padly rychle góly, ten nejzkušenější Řízek (Jan Řezníček) za námi přišel, jestli mohli chviličku nenapadat tak vysoko. Říkal jsem, že jo. Ale ne že najednou zalezeme, necháme se mačkat a budeme chtít něco přežít. Jakmile zalezete, vždycky se dostanete pod tlak a přijdou situace, které mohou zavánět gólem. Takže jsem dovolil, že slezeme do středního bloku, ale aktivního.“

Jaký tým jste našel v Pardubicích?
„Atmosféra a energie na trénincích je velmi dobrá. Někdy to ale musíme brzdit. Každý se chce ukázat, je to až na sílu a zbytečně zbrklé. Spíš na kluky tlačíme, aby se víc uklidnili. Víme, že jsou dobří fotbalisté. Ale jsou mladí, jednou se jim daří víc, jindy míň. Když se víc zkoncentrují, jejich výkony budou konstantní. Tankič (Abdullahi Tanko) je pořád v náběhu a až se v některých situacích zklidní, bude fantastický, protože je bude řešit do gólu anebo asistencí. Ale nemůžete mu nic vytknout, když naběhá tolik kilometrů v takových sprintech. Každý stoper s ním má obrovské problémy. Pro nás je důležité, že kluci chtějí pracovat a nejsou na tréninku otrávení.“

Je velký rozdíl v kvalitě oproti Plzni, kde jste předtím působil?
„Byl jsem tam dva a půl roku. Byla to pro mě vedle Míry Koubka a pana Šádka obrovská zkušenost a pocta, že jsem v takovém klubu mohl být. Někdy to v Plzni skončit muselo. Hned jsem dostal nabídku z Pardubic a budeme dělat všechno, aby to kluky i lidi bavilo a měli jsme výsledky.“

A jak vám bylo, když jste viděl, jak Viktoria slavně zvítězila v Římě nad slavným AS?
„Krásně…S některými lidmi z Plzně jsem pořád v kontaktu. Kluci odehráli fantastický zápas, hned jsem jim psal. Věřím, že vyhrají i v lize s Baníkem, aby nám pomohli.“

#TýmZVRPSkóreB
1Sparta1283123:1127
2Slavia1275022:826
3Jablonec1274116:825
4Zlín1355316:1420
5Plzeň1254321:1319
6Karviná1361622:1919
7Olomouc1254310:719
8Liberec1245316:1417
9Hr. Králové1345418:1917
10Bohemians1244410:1216
11Teplice1325613:1911
12Dukla132569:1711
13Pardubice1325615:2411
14Baník122468:1410
15Ml. Boleslav1324719:3110
16Slovácko131576:148
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

