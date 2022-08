Reprezentační jednička? Staněk má ještě čas, Vaclík je stále o něco dál

BLOG JIŘÍHO FEJGLA | Ta otázka se nabízí, bezesporu. Po precizním výkonu v play off Ligy mistrů je logické se ptát, zda brankář Plzně Jindřich Staněk nedorostl do pozice reprezentační jedničky. Tu aktuálně pevně drží jistota jménem Tomáš Vaclík.

Expertovi Miroslavu Jirkalovi se taková myšlenka zamlouvá: „Je neprůstřelný a dokazuje, že roste pro jedničku národního týmu. Jeho limit výkonnosti je opravdu vysoký. Má parametry, které moderní gólman potřebuje.“

Bývalý ligový gólman Radim Ottmar je (zatím) proti: „Ještě úplně ne, Vaclík má za sebou mnohem těžší zápasy, chytá ve velkém klubu a v nároďáku je spolehlivý. Ale Staňkovi by mohlo pomoci, kdyby s Plzní opravdu postoupil do Ligy mistrů. Tam by mohl dokázat, že už se vychytal na nejvyšší úroveň.“

Samozřejmě, je tuze pravděpodobné, že by Staněk roli zvládl, ve Viktorii o tom přesvědčuje opakovaně a velmi slušně zachytal i během červnové Ligy národů.

Přesto čas na změnu ještě nenastal. Vaclíkova spolehlivost je totiž pověstná, brankář, který hájí barva řeckého kolosu Olympiakosu Pireus, je stále ještě o něco dál než blonďatý démon ze západu Čech.

Může za to především jeho cesta. Místo si vyčekal za Petrem Čechem, vždy byl nachystán. Neurážel se, je týmový hráč. To však není to nejzásadnější. Hlavním faktorem je Vaclíkova výkonnost, o níž není pochyb. Ve velkých zápasech za Spartu, Basilej, Sevillu, Pireus i reprezentaci nabral mraky zkušeností.

Vzpomeňte si, jak byl brilantní na minulém mistrovství Evropy… Před ním se řešilo, zda by neměl mnohem větší prostor dostat Ondřej Kolář. Ano, slávistu výrazně zabrzdil brutální faul soupeře z Glasgow Rangers, přesto si nějaký čas dělal zálusk na Vaclíkovu pozici. Nakonec kvůli zranění na šampionát neodjel, chtěl doléčit šrámy.

I kdyby však pozvánku na turnaj přijal, kouč Jaroslav Šilhavý a jeho štáb (trenéři brankářů Milan Veselý s Radkem Černým) by dal přednost Vaclíkovi. O tom nepochybujte. „Tomáš je naše jednička,“ pronesl opakovaně Šilhavý.

Pro kouče to vydrží i při Staňkově rozmachu. Viktorián však může, jak upozornil Ottmar, výrazně vyrůst v Lize mistrů. Pak nátlak na Vaclíka ještě vzroste.