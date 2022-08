Baník nešlape, Vrba v tenzi. Hozená lahev je vrchol nervozity

Kouč Pavel Vrba se pouštěl do rozhodčích prakticky od začátku. Při jiných příležitostech vlastně z lavičky nevybíhal.

Příklad? Sedmá minuta přinesla ne tak častý moment. Domácí čertík Vladimir Jovovič se dostal do sprinterského souboje s hostujícím matadorem Jiřím Fleišmanem. Obránce modrobílých řešil situaci skluzem, proti černohorskému sprinterovi mu vlastně nic jiného nezbývalo. Míč šel zcela zřejmě do zámezí od Jovoviče, přesto asistent rozhodčího číslo jedna Adam Horák ukázal praporkem na roh.

V tu chvíli Vrba vybouchl.

Přitom se na hřišti vše měnilo. Jovovič, byť s mírnou (ale opravdu jen mírnou) prodlevou, přiznal, že šel balon za brankovou čáru od něj. Fleišman si s ním plácnul, diváci zatleskali, hlavní sudí Miroslav Zelinka v klidu změnil verdikt a brankář Jan Laštůvka se jal vykopávat z malého vápna.

Situace skončila, ne však pro Vrbu. Ještě hodnou chvíli dorážel na čtvrtého arbitra Stanislava Volka s kritikou jeho kolegy. Bylo to tuze zbytečné.

Pozadu navíc nezůstávalo jedno překvapivé (ne pro insidery sledující Baník) jméno. Vedoucí mužstva Roman Fiala je svými výlevy známý, na severu řádil. Klidně vyběhl z označeného prostoru směrem k jabloneckému „pozemku“. Když Ostrava vyrovnala, freneticky slavil. Od muže jeho funkce by se čekalo jiné chování…

Od Vrby ostatně také. Jeho rozhárané nervy se projevily nejvíc krátce před koncem po vyrovnání. Sebral lahev s vodou a mrsknul ji na tribunu za lavičkou.

„Je to tak. Po našem gólu jsem vyhodil lahev na tribunu, ale nikoho jsem netrefil. Stejně ale možná budu pozvaný k soudu. Ale opravdu jsem sledoval let té flašky, skončila na prázdné sedačce, fakt se nic nestalo. Bylo to vhozené do prostoru, naštěstí nebyly plné tribuny. Kdyby byly plné, tak by to asi dopadlo špatně, takhle jsem nikomu nos nezlomil,“ vykládal za pár desítek minut na tiskové konferenci.

Na jeho úlet existují dva pohledy.

Zaprvé je chvályhodné, jak se k vrhu lahví postavil. Přiznal se bez okolků, mluvit začal vlastně sám od sebe. Na druhou stranu, mlžení by mu rozhodně neprospělo a bylo jasné, že takový kousek nezapadne. Vždyť zpráva se objevila ihned po utkání na sociálních sítích.

Zadruhé je nutné říci jasně: Takhle ne. Vrbova černá chvíle není žádná prkotina. Plnou lahví mohl kohokoli zranit. Především by však měl jako jedna z nejuznávanějších postav zachovat chladnou hlavu, dekorum.

Jeho návrat do Baníku byla událost léta, start do ligy i jablonecký incident pohled hatí.