Tvrdíkova sekera i rozmach Slavie. V Evropě se změnila její pozice

Šéf Slavie Jaroslav Tvrdík se drsně obul do podřízených. Trenér Jindřich Trpišovský byl zklamaný. Obránce David Douděra mluvil o tom, že takhle se za Slavii nerve. Remíza v prvním zápase základní skupiny Konferenční ligy na stadionu Sivassporu vyvolala smršť kritických i kajícných slov .

Vezměme to popořadě.

Boss Tvrdík: „Klub jména Slavie si tohle nemůže dovolit. Omlouvám se.“

Kouč Trpišovský: „ Byli jsme hodně nespokojení s projevem, nemám pro to moc pochopení. Individuální výkony v první půli jsou pro mě hrozné zklamání. Přišlo mi, že pár hráčů bylo na výletě. Bylo to pro mě až nepochopitelné.

Bek Douděra: „Špatně se to komentuje, je to prostě hrozný. Jsem zklamaný z výsledku, fakt to bylo hrozný. Měli jsme vyhrát. Nemám slov. Kdybychom bojovali za Slavii, zvládli bychom to.“

Co tyto výroky znamenají?

Zaprvé je nutné přikývnout, že výkon byl vskutku mizerný. Na druhou stranu je Tvrdíkův tweet možná