Sivasspor - Slavia 1:1. Provod odmítl výhru z penalty, Tvrdík se omluvil

Slavia prožila turbulentní den. Do sestavy nakonec nebyl zapsán David Jurásek, který onemocněl. Nachlazení byli i další, ale v jeho případě to opravdu nešlo. Proto se dostalo na jeho jmenovce Matěje a post levého obránce zabral Lukáš Masopust, klasický to univerzál.

Problémy před utkáním proměnili červenobílí ve skvělý start. Asi je strašil nedělní brzký kolaps, na Slovácku inkasovali už po čtrnácti vteřinách. Tentokrát to bylo jinak. Bleskově mohl skórovat David Douděra, jeho ránu vyrazil z brány jeden z beků. Ve 4. minutě už to vyšlo. Peter Olayinka, který naskočil na hrostu místo Stanislava Tecla, obral jednoho ze stoperů o míč a z úhlu se trefil pod břevno.

V tu chvíli - a ještě nějakých patnáct minut - se zdálo, že Slavia zašlape tureckého soka do země. Přišel však zlom. A to z několika důvodů.

První slávisty mírně omlouvá. Hrálo se na velmi špatném trávníku. Míč viditelně poskakoval, vedení balonu bylo problematické. Domácí se s tím srovnávali o něco úspěšněji.

Zadruhé - logicky - Sivasspor nechtěl být za rychle poraženého. Začal ukazovat, že sice není tak týmový, ale individuálně jsou jeho hráči na slušné úrovni.

Zatřetí, a to byl hlavní punkt potíží, hosté nebyli zrovna v ideálním rozpoložení, což se projevilo na výkonech jednotlivců. Stoperská dvojice Taras Kačaraba - Aiham Ousou nedobře rozehrávala, hrála nedůsledně, mladík Matěj Jurásek byl viditelně nervózní z velké chvíle. Ač šikula, dopustil se minimálně tří nevynucených ztrát.

V „topu“ nebyl ani Petr Ševčík s Ibrahimem Traoré. První z nich měl být v některých situacích přímočařejší, druhý zase neskrýval podrážděnost. Navíc ho jeden ze soupeřů drsně fauloval (ano, podle všeho měl být vyloučen)…

Z toho vznikly nedorazy. Při jednom se domácí dožadovali penalty po zákroku Lukáše Masopusta, který se pustil v pokutovém území do skluzu. Sudí nepískal, šlo však o minimálně podezřelý zákrok.

Ve 27. minutě už problém eskaloval. Domácí vyrovnali z akce, jíž se slávisté obávali. „Jsou výborní na křídlech, chodí rádi jeden na jednoho,“ řekl kapitán Tomáš Holeš. Varování nestačilo Max-Alain Gradel „vymotal“ Ousoua a jeho přihrávku proměnil Dia Saba.

Slávisté strádali, pustili soka například do brejku tří proti dvěma. Situaci ustáli, přesto kouč Trpišovský radikálně reagoval. V poločase vystřídal hned tři borce. Místo Juráska, Traorého a Kačaraby šli na plac Lukáš Provod, Christ Tiéhi a Ewerton.

Vítr v sestavě nepřinesl žádné velké změny. Vskutku se nehrál úchvatný zápas. Přesto nakonec přišel drtivý závěr Slavie trvající nějakých pět minut. Šance měli Provod, Ševčík, Ewerton i Tecl.

Z náporu nakonec vylétla klíčová chvíle. Tiéhi byl v nastavení faulován: penalta. Provod ji kopl bídně, proto neproměnil.

Slavia zkrátka prožila nedobrý večer. Výkon mužstva omlouval i boss Jaroslav Tvrdík. „Klub jména Slavie si tohle nemůze dovolit. Omlouvám se," napsal na Twitter.