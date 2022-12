Kane je srdce Anglie. I mladí dravci totiž potřebují „taťku“

Ano, to je pěkné, působivé.

Bez jednoho muže by to však nešlo, což je zřejmé. Harry Kane, jmenuje se. Je mu tedy teprve devětadvacet let, ale berete ho za matadora, za první mužstvo Tottenhamu kope už skoro třináct let. Proto ten dojem.

Na forvarda s číslem 9 (jak jinak) jsou rozličné pohledy.

Začněme těmi rozporuplnými. Občas je mu vyčítáno, že je bolestínek, jako kdyby se do anglického fotbalu ani nehodil. Jindy je pranýřován za zákeřnost. Jeho „stolička“ je v Premier League pojem. Místo aby šel do hlavičkového souboje, ohne se v pase a sok přes něj přepadne. Je to faul, to je jasné, navíc velmi nebezpečný.

Kladná tvář však rozhodně není zanedbatelná. Kane je tak trochu rytířem staré školy. Pořád zůstává věrný barvám Tottenhamu, i když ho lákali velikáni jako Real Madrid či Manchester City. V klubu je kapitán, tvář. Přestože byl párkrát na odchodu, vždy z něj sešlo. Na druhou stranu, kvůli tomuto postoji mu chybí trofeje, tudíž i posun mezi absolutní elitu.

Pak tu máme - samozřejmě - góly. V Premier League je na čísle 195, dvoustovka možná přijde už během vánočních svátků, tedy v době, kdy je liga v Anglii snad nejvíce sledovaná. Celkem v dospělé klubové kariéře zapsal 287 zásahů. K tomu dalších 51 za Anglii. To docela jde, že?

Jenže Kane není zdaleka jen sniper, jak demonstruje především v národním výběru. Plní tady roli taťky mentálního, ale i herního. Jeho seskočení dolů z hrotové pozice, otočení se s míčem a kolmá přihrávka, to je taková jeho marka. Předvedl ji proti Senegalu při první brance.

Nezapomenou na ni čeští defenzivní borci, které ničil v březnu 2019 v zápase kvalifikace mistrovství Evropy hraném ve Wembley. Při výhře 5:0 sice skóroval „jen“ z penalty, ale právě model kolmic a úniků křídel hosté vůbec nestíhali.

Na Mundialu je to podobné. Proto má Anglie zásadní zbraň. Kane (a jeho děti) mohou být klíčem k titulu, prvnímu po asi milionu let. Přesněji po šestapadesáti.