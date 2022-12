Zemřel kolega, stejně starý. Jak vypadá práce novináře na mundialu?

Slavný manažer Liverpoolu Bill Shankly, jenž má sochu před stadionem Anfield, kdysi pronesl: „Fotbal není otázka života a smrti, fotbal je mnohem důležitější.“ Jde o jeden z ikonických výroků kolem míče kopaného.

V sobotu ráno vyznívá v tiskovém středisku v Dauhá, kde je zrovna klid, dost nepatřičně.

V noci, kdy se konal nezapomenutelný duel Argentina - Nizozemsko, zemřel kolega. Zkolaboval na tribuně, záchranáři už mu nepomohli.

„Mé tělo se na mě sesypalo. Tři týdny málo spánku, vysoký stres a spousta práce to s vámi mohou udělat,“ napsal Wahl už dříve. „To, co bylo posledních deset dnů nachlazení, se v noci zápasu USA - Nizozemsko změnilo v něco vážnějšího a cítil jsem, jak má horní část hrudníku dostává novou úroveň tlaku a nepohodlí.“

Zašel k lékaři v media centru, byl negativně testován na covid. Dostal antibiotika, ulevilo se mu, přesto přiznal: „No bueno, nic dobrého.“

Přesto jel dál na plné pecky. Fotbal je totiž vášeň, mistrovství světa je to největší, co lze zažít. Jen je potřeba pár věcí vydržet.

Když jsem dorazil minulý čtvrtek do Kataru, střídal jsem kolegu Michala Kvasnicu. Za sebou měl dvacet zápasů, mraky článků. Byl stahaný jako kotě, přesto říkal: „Klidně bych tady vydržel do konce.“

Naskočil jsem do jeho módu. Každý den zápas od deseti večer místního času. Na stadionu jste do dvou. V Kataru je výhoda, že vlastně z každé arény, s výjimkou Al Bayt, jste v hotelu do hodiny půl. Ve čtyři do postele, ráno znovu.

Arsène Wenger sice na jedné tiskovce, která začínala v poledne, zašprýmoval, že je to na novináře brzy, ale to na šampionátu opravdu neplatí. Tiskové konference, cesty na reportáže, návštěvy tréninkových center jednotlivých mančaftů - to je potřeba obsáhnout. K tomu, samozřejmě, zápasy.

Vraťme se na začátek. Ne, opravdu nejde o pláč, reportovat o fotbale (o sportu obecně) je zábava, více koníček než práce. Jen nesmí dojít až tak daleko.