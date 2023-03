Byl to opravdu Šilhavý? Naskočil na mód Trpišovský. Potlesk i obezřetnost

BLOG JIŘÍHO FEJGLA | Snad se Jaroslav Šilhavý rozhodl, že vyskočí z kolonky konzervativce, trenéra co má rád své pappenheimské. Pokud ano, jestliže nejde jen o výkřik do tmy, udělal to v pravý čas. Potlesk je na místě, na druhou stranu i obezřetnost vzhledem k časům příštím.

Jasně, David Jurásek byl muž zápasu, slunce v prvním utkání kvalifikace mistrovství Evropy, v němž fotbalová reprezentace zašlapala favorizované Poláky doma v Edenu tuze nečekaným výsledkem 3:1.

Stal se jím však díky odvaze muže, jehož nátura není zrovna dělaná na bungee jumping či na zběsilé veletoče v sestavě mančaftu, který zrovna vede.

Šilhavý je rozvážný muž, má rád pořádek, své jisté. Zatímco kouč Slavie Jindřich Trpišovský miluje harakiri tahy, on ne. Dvakrát měř jednou řež, v tom je mezi nimi rozdíl. Ano, Trpišovský pak zvládne tak geniální záležitost, jako je přerod Tomáše Holeše. Ze slušného pravého beka udělal naprosto špičkového defenzivního záložníka či stopera, prostě borce na ose hřiště. Evropského hráče - a to bez debat. Jen věk brání tomu, aby odešel do velké ligy, na impozantní adresu, což ostatně ukázal i v duelu s Poláky.

Na druhou stranu to Trpišovský občas přežene, viz nasazení Srdjana Plavšiče na levého beka ve střetnutí s Rakowem Čenstochová v play off Konferenční ligy. Šlo o provar, byť se mohl stát trenér ještě uctívanější, než je.

Šilhavý před startem kvalifikace o Euro 2024 v Německu maličko naskočil do módu Trpišovský. Povolal šest nováčků, z toho čtyři patřící do jedenadvacítky. Chvályhodné, mládí vpřed ve fotbale platí, i když jde o heslo sakra zprofanované hnusným režimem, který ničil Československo padesát let.

Příliš se však nečekalo, že mladíci dostanou výraznou roli. Jasně David Jurásek s Tomášem Čvančarou patří mezi ligové hvězdičky, ale na jejich místa měl Šilhavý prověřenější borce. Jaroslav Zelený podává na levé straně ve Spartě interesantní výkony, v národním mužstvu se osvědčil v minulém roce. Václav Černý či Antonín Barák zase v Nizozemsku a Itálii brousí své jméno velmi čile.

Přesto Šilhavý vyslal do boje s Lewou a spol. Juráska s Čvanačarou. A byl to geniální tah, není nutné používat opatrnější výrazy. Jurásek byl fantastický, Čvančara nebezpečný. Gól dal po centru od konkurenta v boji o titul. „Říkal jsem mu, ať mi tam pošle nějaký rohlík,“ usmíval se sparťanský střelec. Přesně to se stalo.

Kdyby však Šilhavý nevystoupil z komfortní zóny, nestalo by se. Stejně jako v případě změny na gólmanském postu, kde dostal před stálicí Tomášem Vaclíkem přednost Jiří Pavlenka. I na to se čekalo dlouho, byť rozhodně nešlo o ožehavý problém, protože Vaclík si drží špičkovou úroveň.

Trenér ale zaválel stejně jako borci na hřišti. A upletl si na sebe bič, odvaha se čeká i dál.