Šilhavý: S nováčky jsme šli do risku a vyplatil se. Měl sevřený žaludek

S odvážně složenou sestavou a upravenou taktikou Česko bezpečně sklátilo Polsko 3:1. Trenér Jaroslav Šilhavý na tiskové konferenci přiznal, že šel na úvod evropské kvalifikace do rizika. Když dostal otázku, zda měl před utkáním kvůli výrazným změnám sevřený žaludek, vyhrkl: „To jsem teda měl,“ rozesmál se. Pak už jen chválil a chválil. Ostatně, bylo za co.

Jste nadšený z výsledku i předvedené hry?

„Vyšlo nám to se vším všudy. Rychle jsme vedli 2:0. Myslím, že i Polsko bylo překvapené z našeho nástupu. Sami jsme nečekali, že to půjde takhle rychle. Kluky musím pochválit za výkon, za přístup, za výsledek. Atmosféra byla úžasná, chci poděkovat divákům. Naše zápasová strategie se ukázala jako správná. Chtěli jsme hrát jednoduše nahoru, do dvou útočníků. Oba kluci na hrotu potvrdili formu, byli silní. Těší mě výkon debutantů Čvančary s Juráskem, kteří zařídili druhý gól. Zvládli jsme to dobře, máme z toho radost.“

Má nově složené mužstvo potenciál vítězit a zároveň bavit publikum?

„Přiznejme si, že dneska všechno vyšlo. Z druhé strany jsme přesně tímhle způsobem chtěli hrát. Fanouškům se to muselo líbit. Chtěli jsme atakovat rozehrávku Polska, dostávat obránce pod tlak, aby neměli na nic čas. Úvodem jsme chytili diváky, pak to bylo snadnější. Každý zápas se třeba takto nepovede, ale tenhle způsob hry může platit i na ostatní soupeře.“

Je vítězství a výkon důležitý pro sebevědomí mladého týmu?

„Přiznám se, že se sestavou jsme šli do rizika. Proto jsem rád, jak to dopadlo. A máte pravdu, pro sebevědomí je to moc dobře. Kluci si výkonem řekli o další nominaci. Měli jsme krátký čas mužstvo připravit, hodně času jsme strávili u videa, protože jsme změnili způsob hry. Klidně se tímto stylem můžeme prezentovat i v dalších zápasech. Vyzkoušeli jsme si, že to funguje.“

Říkáte, že jste šel do rizika. Měl jste před utkáním sevřený žaludek?

„To jsem teda měl. (rozesměje se). Šlo o začátek kvalifikace, vnímal jsem tlak, cítili jsme to všichni. Hned na úvod jsme hráli proti silnému týmu, strašně jsme pilovali taktiku. Jednoduché to vážně nebylo. Ale klobouk dolů před klukama, ještě jednou bych je chtěl pochválit.“

Výtečný výkon předvedl v premiéře David Jurásek. Šlo o nejlepší debut pod vaším vedením?

„David hrál skvěle, všechna čest. Ale během listopadového srazu jsme také povolali nováčky. Chytil vstřelil tři góly, což je možná ještě silnější, byť to bylo jen v přípravném utkání. Ještě se vrátím k Davidovi: musím ho pochválit, nastoupil, jako kdyby hrál v reprezentaci odjakživa. Má před sebou velkou budoucnost. Je sebevědomý. Věřím, že mu to takhle bude dál šlapat. Mohl by nám vyřešit pozici na levé straně. Odešel Bóřa (Jan Bořil), místo něj naskakoval Filip Novák. Celé je to nyní na Davidovi. Když bude hrát jako proti Polsku, budu spokojený já, stejně tak i on.“

V první linii stojí hrdinové utkání, střelci branek, či David Jurásek. Budete chválit i defenzivu, která bezpečně ustrážila Lewandowského?

„Jistě, na kluky vzadu se trochu zapomíná. Jirka Pavlenka dlouho nechytal, předvedl se výborně. Od něj všechno začínalo, následovalo přes tři stopery, kteří byli konstruktivní a skvěle se doplňovali.“