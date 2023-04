Hašek vzdal zápas a přiznal to. Je to upřímné, ale nebezpečné

KOMENTÁŘ JIŘÍHO FEJGLA | Trenéři, hráči, protagonisté sportu, nejen fotbalu, musí mít - i když to možná zní trochu naivně - přesah. Proto jsou slova i konání trenéra Brna při zápase v Liberci nepochopitelná až nebezpečná. Martin Hašek, známý svou upřímností, často možná i schopností šokovat, v poločase, kdy Zbrojovka prohrávala se Slovanem 0:3, vystřídal nejlepšího střelce ligy Jakuba Řezníčka. Po utkání do kamer přiznal: „Vzdali jsme to.“

A přidal i vysvětlení:„Je to jedna bitva, ne válka. A tahle válka bude mít další bitvy. Nemůžeme vykrvácet v bitvě, která byla ztracená. Proto šel dolů nejlepší ligový střelec Řezníček.“

Uznejme, že jeho tým hraje už ve středu klíčové utkání s Českými Budějovicemi. Jasně, Řezníček je naprosto zásadní postava souboru. Dal devatenáct branek. V posledních devíti utkáních skóroval osmkrát. Zbrojovka za tenhle časový úsek zapsala pouze o tři zásahy víc - a to jí naposledy v Liberci pomohl domácí Imad Rondič.

Čtyřiatřicetiletý forvard je bez přehánění nepostradatelný, asi žádný jiný ligový borec nemá tak zásadní osobní vliv na chod a výsledky mužstva.

Jenže právě proto měl zůstat na hřišti.

Hašek šel proti podstatě zápolení, přitom by měl ukazovat cestu, být vzorem. Je to trenér, vlastně pedagog. Nakonec sám přiznal, že to bylo trochu unfair, nesportovní.

Je to tak, přirozeností je se rvát do poslední chvíle, jít za gólem, úspěchem, zkoušet to. Co kdyby Řezníček dal, dejme tomu, po dvou minutách poločasu kontaktní gól? Brno by mělo moře času na pokus o remízu. Hašek tohle zahodil.

Jenže kuplířské počty ve sportu často neplatí - a nevyplácí se.