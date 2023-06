Pardubice by měly uzavřít kapitolu Nita. Pokračování je nebezpečné

„Florin nám dává šanci na body,“ opakoval ostatně během jara trenér Radoslav Kováč. Přeloženo: Na udržení na nejvyšší scéně, které se nakonec podařilo dosáhnout v baráži. Bez rumunské hvězdy by byla šance pramalá, Pardubičtí byli po bodově příšerném podzimu prakticky odepsaní.

Nitovo hostování ze Sparty bylo zkrátka win win. Klub platil přibližně desetinu jeho gáže, za což dostal zaručenou kvalitu. Rumun ukázal, že je stále TOP, předvedl se pro zájemce, kteří na něj mají zacílit nyní, když mu na Letné končí kontrakt. Tak to bylo v plánu.

Jenže gólmanovy výkony i vystupování dohnaly pardubické šéfy k pokusu, jenž na první pohled vypadá jako fantasmagorie, tedy udržet Nitu v týmu.

Na první dobrou je to pochopitelné, případný úspěch akce má však velké nástrahy. Které?

Rumunský gólman drží na jaře Pardubice. Podívejte se na jeho nejlepší zákroky!

Do kádru zamíří ze Slavie na hostování Antonín Kinský. Reprezentant do jedenadvaceti let ukázal v druholigovém Vyškově, že už dorostl pro posun do elitní soutěže. Navíc mají v klubu čerstvý příklad, že to jde i s jiným brankářem. Nita se těsně před baráží zranil a Jakub Markovič (stejně jako Kinský kmenový hráč Slavie) těžká utkání zvládl perfektně.

K tomu je tu i Kinského pohled. Opravdu by zvládl vyzdvihovaný talent jen krýt záda Nitovi? Tak by to totiž bylo, představa rumunské hvězdy na lavici je totiž nejen úsměvná, ale také nerealistická.

Druhý pohled je ekonomický. Samozřejmě, rumunský reprezentant by výrazně slevil z milionové gáže, již pobíral ve Spartě. Přesto by i nadále jasně převyšoval příjmem zbytek kabiny. Půl roku se tento rozdíl dařilo lehce překonat. Parta je zdravá, dobře vedená staršími hráči. Navíc Nita lapal jako Plánička…

Jenže v delším horizontu je výrazná finanční diference časovanou bombou, o čemž se v minulosti přesvědčili například i na Letné. Nebude se dařit, hráči začnou brblat, problém je na světě. Či naopak, opory budou zářit, hrát na Nitově levelu, přesto se dostanou (realistický odhad) na čtvrtinu jeho výplaty.

Ne, to by neměli v Pardubicích riskovat.