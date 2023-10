Nedaleko krachu o EURO. Zlomený muž Šilhavý už nemá reprezentaci co dát

KOMENTÁŘ JIŘÍHO FEJGLA PŘÍMO Z TIRANY | Jasně, Jaroslav Šilhavý je klidný kouč, i když na hřišti to uměl pořádně rozbalit. Na lavici drží dekorum, neposkakuje kolem lajny v tempu jiných kolegů. Přesto musel v Albánii ten rozdíl praštit do očí. Na jedné straně Sylvinho, Brazilec, který pozvedl hrdou zemi ke skoro jistému postupu na EURO 2024. „Zapálil v hráčích oheň,“ řekl o něm žurnalista Klaudio Ndreca, šéf sportovní rubriky největšího místního webu Sport Ekspres. Pronesl to už před prvním vzájemným utkání v kvalifikaci mistrovství Evropy v Praze.