Půlúvazek u Veselého sedí. Tři důvody, proč nejde k reprezentaci nastálo

Bezesporu, reprezentace je pocta, výzva, meta. Přesto se nedá čekat, že každý trenér ve chvíli, kdy nad ním sviští laso ze Strahova, zahodí vše, co má rozděláno a vrhne se do jediného boje.

Jaroslav Veselý, asistent (a buďte si jisti, že velmi výrazný), nového trenéra Ivana Haška budiž důkazem.

Veselý je u národního mužstva takříkajíc na půl úvazku. Vedle povinností kolem mančaftu kapitána Tomáše Součka bude dál drezírovat „klokany“ z Vršovic, tedy pražské Bohemians. Ani na chvíli nepomyslel, že by to mělo být jinak

A to ze tří důvodů.

Veselý rozhodně není - v současnosti - typ, který by se obešel bez denního zápřahu. Chyběl by mu adrenalin, kontakt s hráči, který je pro něj zásadním článkem práce s mužstvem. Scházelo by mu víkendové napětí, těžko by kousal, že na zápas musí s kolegy čekat třeba tři měsíce.

Druhým faktorem je, že pro neustálou asistenci má u sebe Hašek Jaroslava Köstla, který se i podle Veselého vrhl do nového úkolu s vervou potřebnou - a vlastně i očekávanou. Nyní už bývalý letitý asistent Jindřicha Trpišovského je s reprezentací uvázán na takzvaný full time job. V českých podmínkách je vskutku dostačující, že hlavní trenér má k ruce jednoho stálého pomocníka.

Veselý dokáže doplnit dvojici i při záležitostech, kdy nemusí sedět v sídle asociace - viz analýza posledního období a výkonů reprezentace v něm. Při ní měl kouč Bohemians zásadní roli.

Třetím, bohužel, klíčovým punktem jsou finance. Je zřejmé, že i v tomto bodu asociace ušetří, což se jí při trudných časech, kdy byly kupříkladu zrušeny srazy takzvaných future reprezentací (mládežníci, kteří kvůli fyzické „nedopečenosti“ nedosáhnou na nominace do klasických výběrů U15, U16, U17), rozhodně hodí.

Zkrátka win win situace.