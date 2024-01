Případ Sejk: sparťanská DNA někdy zlobí. Bude pro něj Nizozemsko výhra?

KOMENTÁŘ JIŘÍHO FEJGLA | Podívejte se na Dominika Janoška. Tak trochu se potuloval po českých klubech, vědělo se o něm, že to je extra hráč. Ta jeho střela! Z Pardubic, kde nabral dech, se vydal do Bredy, mančaftu druhé nizozemské ligy. Je nadšený. Breda sice neplní postupové ambice, ale on pálí, dává góly, užívá si plné stadiony.

Nyní za ním putuje Václav Sejk, půl roku bude hrát za o postup se bijící Rodu Kerkrade, známou to adresu. Přesto… Jaký rozdíl! Zatímco Janošek šel z Pardubic vlastně do ráje, útočníkův přesun se jeví jako krok z nouze. Protože sám dravec i jeho okolí – jednoho tuze slavného trenéra nevyjímaje – na něj naložili břemeno, které bylo těžké snést. A to i přes sparťanskou DNA.

„Je to jeden z tří hráčů, kteří by mohli z české ligy do Premier League,“ pronesl před časem pro televizi Canal plus slávistický kouč Jindřich Trpišovský. Pro Sejka to byla óbr pochvala, zároveň však pálivý cejch.

V tom klukovi to musí být, zvolali mnozí! Trpišovský je přece masterclass ve vyhledávání hráčů, posléze v jejich vylepšování. Sejk to také potvrzoval. Jeho drzost, drajv, sebevědomí ho při hostováních v Teplicích vykoply mezi ostře sledované vlaky. Ano, je to parafráze na název oscarového filmu, ale Sejk – když je v ideálním módu – připomíná na hřišti lokomotivu. Máloco ho zastaví, neuhýbá, jde přímo za svým.

To je, samozřejmě, velmi ceněná vlastnost. Na druhou stranu, když se přežene, může být kontraproduktivní, což se ukazuje také v Sejkově případu. Nebál se otevřít si pusu na trenéra Jablonce (tam hostoval po Teplicích) Davida Horejše. Když se vracel do Sparty, řekl, že ho nezajímají dvacetiminutové štěky. No, měly by, za podzim naskočil za Spartu v lize dvanáctkrát a nenasbíral celkově necelých tři sta minut. Gól nedal, ani na něj nenahrál.

Proto jde do druhé nizozemské ligy. Uvidí se, zda to pro něj bude vítězství jako pro Janoška, nebo další propadák. Jablonec ani návrat do Sparty mu nevyšly.