Krejčí neměl daleko k slzám, potřebuje resuscitaci. Pomůže mu reprezentace?

BLOG JIŘÍHO FEJGLA | Poslední dny nemá nejlepší - kulantně řečeno. Spíše ho události kolem velkých zápasů s Liverpoolem a Plzní semlely. Ostatně bylo to na něm vidět. Když hodnotil zadák Sparty Ladislav Krejčí inkasovanou šestku na Anfield Road v osmifinále Evropské ligy, neměl snad daleko k slzám. Mluvil potichu, ještě víc než v jiných případech.

Těžké chvíle na něj dopadly ze dvou směrů. Zaprvé z toho týmového. Mančaft za tři utkání patnáctkrát inkasoval. Byť nabádal Brian Priske, že zápasy s Liverpoolem se vlastně nemají počítat, pište si, že v klubu se výsledky řeší. Intenzivně.

Krejčí je v tu chvíli první na ráně, což však musí přijmout. Kapitán, klíčová persona, tvář - tím vším pro Spartu v současnosti je právě on. Byť je napříč veřejností přijímán rozporuplně, pro letenské fanoušky je absolutní modla.

Ale také chlap, co má mančaft táhnout.

Tím jsme u druhého směru, individuálního. V neděli v Plzni se nechal hloupě vyloučit - i kvůli němu Letenští schytali debakl 0:4. Především při druhé žluté kartě šlo o viditelný lapsus. Už byl napomínán, přesto vletěl do střetu s Tomášem Chorým bez rozmyslu. Protřelý útočník si pokryl míč pravou nohou, vlastně ji Krejčímu nastavil.

Sparťan pak navíc ostře reagoval na odpískání faulu, slovně se pustil do rozhodčího Dalibora Černého. Jelikož se to nestalo v utkání zdaleka poprvé, i to přispělo k následné červené kartě. Navíc šlo a další důkaz Krejčího podrážděnosti, nepohody.

Ve čtvrtek v Liverpoolu „nahrál“ domácím na druhou branku, podklouzl při čtvrté. Také při dalších situacích byl nejistý. Navíc vůbec nefungovala jeho kooperace s Matějem Rynešem, jenž nastoupil před ním na levém wingbeku. Budiž mírnou omluvou, že v jejich prostoru vládl Mohamed Salah, světová extratřída.

Na Krejčím je zkrátka znát úpadek formy. Přesto jej Ivan Hašek zapsal do své první nominace národního mužstva. Sparťan by se měl představit v zápasech s Norskem a Arménií.

Kouč sází na Krejčího levačku, která se mu bude hodit v systému tří stoperů. Z podobných typů už má k dispozici pouze Jaroslava Zeleného, jehož rovněž povolal. Navíc má letenský šéf už často potvrzený faktor X, schopnost orientovat se ve vápně soupeře.

Sraz (a také fakt, že nenastoupí do nedělního ligového střetu s Hradcem Králové) se pro něj může stát restartem. Změní prostředí, kabinu. Může se ukázat, že půjde o blahodárnou záležitost.

Krejčí totiž resuscitaci fakt potřebuje.