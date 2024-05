„S“ pojedou naplno, na šachy není čas. Ale Priske a Trpišovský musí reagovat

Ano, sezona je ve fázi, kdy není možné dělat špatné kroky, nedobrá rozhodnutí, nehodí se váhavost. Zápasů ubývá, tím pádem také prostoru na možnou opravu.

Proto si nejpovolanější kladou otázky, jak s nebezpečím naložit. Každá další karta ve víkendových duelech (Slavia přivítá Baník, Sparta se předvede na Slovácku) znamená stop pro zápas největší – pro derby, které se bude hrát příští sobotu na Letné. Jak může být zásadní, ukázal minulý ročník, kdy jej Sparta v přesně stejném kole, tedy druhém nadstavbovém, zlomila pro sebe a poté brala titul.

Anketa Kdo vyhraje titul ve FORTUNA:LIZE? Sparta Slavia

Co tak může trenéry napadnout?

Priske: Co kdybych šetřil Ladislava Krejčího s Janem Kuchtou? Jsou emotivní, k napomenutí nikdy nemají daleko. Nebo Filipa Panáka? Šéf defenzivy na jaře zase opakovaně demonstruje, jak je důležitý. Co Veljko Birmančevič? Hrát derby bez nejproduktivnějšího borce ligy? To potěš…

Trpišovský: Co vynechat Tomáše Holeše? Bez kapitána by to na Letné bylo složité, to je jasné. V ohrožení je i David Douděra. Bleskové křídlo či wingbek se vypracoval mezi nepostradatelné, ale podobně jako sparťanské duo K+K není zrovna kliďas. Nabízí se také jméno Václav Jurečka. Nejlepší střelec vždy schází, i když nemá aktuálně zlatou formu.

A tak dále a tak dále.

Dá se ale předpokládat, že šéfové laviček se tímto směrem nevydají. Ano, může se stát, že kupříkladu místo Matěje Ryneše naskočí Jaroslav Zelený, či Jurečka zůstane na lavici, o masivní akci však nepůjde.

Na personální šachy totiž není čas.

První kolo nadstavby by mohlo proměnit pozice, z nichž do poslední pěti kol rivalové jdou. Sparta vede o čtyři body, k tomu má v zádech bonusový fakt vítěze základní části, díky němuž vloni brala pohár. Pokud by na Slovácku neuspěla (a připomeňme zápasy v Mladé Boleslavi i Plzni, kde Priske sestavu zašmodrchal), odstup by se snížil. Letenští by se dostali pod tlak, pod nějž je chtějí slávisté logicky nacpat. Ti zase prostě musejí. Potřebují zapisovat jen výhry, výhry, výhry.

Proto musí jet obě S naplno. A se všemi zbraněmi na place.