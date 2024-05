Ligový FÍKend: Trenéři, zkuste to bez ublíženosti! Priske a nový job

Jasně, koučové nemají jednoduchou roli. Jsou vidět. Když se přestane dařit, letí. Staré úspěchy odnese voda, je konec. Přesto by to chtělo trochu nadhledu, občas se vydýchat, neútočit. Tři trenéři to v takové situaci během posledních dnů neubrzdili. Jejich slova či konec velkého hráče glosuje 12. díl rubriky Ligový FÍKend.

Priske jako herec

Kouč Sparty má jednu výhodu. Má jasno, co by mohl - a možná i měl - dělat, až skončí u prvního mančaftu. Zůstane na stejném stadionu, zase bude v centru dění, davy ho budou poslouchat. Stane se lídrem kotle.

Brian Priske je totiž umí zaujmout, vlastně i trochu ovládnout.

Ukázal to i před sobotním derby. Při rozcvičce přišel na plac okouknout podřízené, jak už to dělává. V tom začal kotel skandovat jeho jméno, on ještě chvilku počkal, aby se obrátky ještě rozjely a pak vyrazil pod něj. Mával pěstmi, bouchal se do srdce, fanoušci byli fest rozhicovaní.

Nejlepší je, že mu tato gesta věříte, nepřehrává. Stejně jako Jindřich Trpišovský.