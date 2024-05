Ligový FÍKend: o králi, načasovaném „útoku“ i konci PANA Tecla

Co si počneme? Liga skončila. Co s víkendy? Bude to těžké, naštěstí červen a část července vyplní EURO, které dodá dostatečnou dávku fotbalu. I poslední kolo však vygenerovalo pár zajímavých okamžiků či hrdinů, což glosuje 14. díl rubriky Ligový FÍKend.

Tak to pravdu nefunguje. Stejně jako on odmítá, že by hráči prodali zápas, že…

Má to složité, samozřejmě. Jako ligový zelenáč zachraňuje Karvinou. Musíme však říct, že Marek Bielan dosud sbíral plusové body. Po poslední výhře s Českými Budějovicemi však ulétl. Naštvala ho informace, že vedení klubu jedná s Martinem Hyským, jenž by ho mohl pro další ročník nahradit.

Až se ucho utrhne

Zlín si koledoval léta. Teď už padá. A kapitán týmu Antonín Fantiš, původem Příbramák, si sklesle posteskl: „Na rovinu řeknu, že vůbec nevím, kdo tu bude pokračovat. Když to tak řeknu, já jsem teď bohužel bez práce. Tím, že jsme spadli, tak to tak je. O to je to pro mě bolestnější.“

Sakra, jakto? Ve Zlíně bydlí, měl by přijmout odpovědnost a pomoci klubu zpátky. Vzpomeňte na Pavla Nedvěda, také neutekl z Juventusu po nuceném pádu, zůstal a pomohl zpět. Právě proto je v Turíně legenda, jeho pomoc černobílým barvám je pro tifosi víc než Zlatý míč ve vitríně v muzeu.

Fantiš je pořád slušný ligový hráč, Zlínu má co vracet. Ve druhé lize by měl být lídrem.