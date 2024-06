Fandit, nebo nefandit. Novináři z Gruzie v dresech, hymna z plna hrdla

Adam Hložek dotlačil míč do branky, ale zahrál rukou • Michal Beranek / Sport

Adam Hložek se tlačí do tutovky • Michal Beranek / Sport

PŘÍMO Z HAMBURKU | Je to dobře, špatně, je nutné být každou chvíli objektivní, nestranný? Korektní doba plus pověst novinářské profese si to tak nějak vyžaduje. Jenže pak je tu druhý pohled, který se objeví ve chvíli, kdy hraje národní mužstvo.