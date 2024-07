Proč by Kuchta měnil Spartu za řecký klub? Jen nemít zamračeného střelce

KOMENTÁŘ JIŘÍHO FEJGLA | Aris Soluň, jéžiš, co to je? Logická výtka napadne nemnohé fanoušky, fotbalové pozorovatele. Proč by, sakra, měnil Jan Kuchta velebenou a úspěšnou Spartu (v posledních dvou letech) za řecký klub?