Budoucnost Hložka a Karabce? Úkrok dává smysl, snad ho promění

BLOG JIŘÍHO FEJGLA | Dva Adamové, „zlaťáci“ pražské Sparty, jsou na křižovatce či rozcestí. Jde sice o klišovité slovo, ale sedí. Hložek s Karabcem řeší, kam se budou ubírat v dalších měsících. První čeká, jak se situace vyvine. Druhý už má – mimochodem – jasno. Jde do obřího klubu, tradiční německé značky Hamburku.

Přesto u obou panují mírné pochyby.

Primárně jde o to, zda nejsou „vyhajpovaní“, jak se říká moderně. V áčku letenského klubu se prosazovali jako dorostenci, vždy byli bráni za drahokamy.

Právem, nadání mají nevšední. Hložek v oblasti fyzických záležitostí, dravosti. Karabec v technických dovednostech. To mladí pánové stále mají – jen to zatím úplně neprodali, kariéru nerozbalili tak, jak se čekalo.

Druhé pochyby jsou o dalších krocích. Karabec jde do druhé bundesligy, Hložek (podle všeho) zvolí menší klub v Německu. Měla by to být dobrá volba, takový úkrok, ne step dozadu. Rozumná věc. Snad ji Adamové promění.