Ligový FÍKend: o zvědavém trenérovi v lázních i majiteli, co provokuje

Jasně, České Budějovice jsou adept na to, aby se jimi zabýval celý 16. díl rubriky Ligový FÍKend. Jenže to vlastně platí prakticky každý týden, tedy podobně jako Ondřej Kania (zdravíme a děkujeme za trika do Ligy naruby)… Ale máme tu - naštěstí - i další munici, zajímavosti, které je potřeba po druhé rundě sezony oglosovat.