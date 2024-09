Domácí krach? Na Spartu padl efekt Ligy mistrů. Sundala nohu z plynu

KOMENTÁŘ JIŘÍHO FEJGLA | Prohra doma v lize? To Sparta vlastně už nezná. Rok a půl na Letné nepadla, naposledy nezvládla duel s Plzní na jaře 2023. V tu chvíli už ale měla jistý titul, hráči za sebou pár dnů oslav, na pláni se chystal ohňostroj i koncert, takže to logicky nikoho nepálilo, nebolelo. Navíc se to dalo i čekat.

Prohra s Olomoucí je jiná. Vedou k ní indicie, jež z ní dělají vlastně tak trochu pochopitelnou záležitost.

Prvním náznakem jsou poslední výkony mistrů v domácí soutěži. Zatímco v Champions League tým kouče Larse Friise dominuje takticky, nasazením, kvalitou v útočné fázi i v defenzivě, v lize to tak nešlape.

Poslední tři utkání budiž důkazem. Domácí remíza se Slováckem byla důsledkem enormního soustředění na dvojzápas s Malmö, po němž se mančaft prodral do základní skupiny Ligy mistrů. Zdálo se, jako kdyby to na Letné nikdo ani nebral jako problém - holt se to stalo.

Rovněž v Českých Budějovicích to nebylo přes poměrně lehkou cestu k vítězství nic světoborného. Domácí měli pár šancí, sparťané byli v pár momentech bohorovní. Týkalo se to chvil v defenzivě i na útočné části hřiště.

Nyní přišel rovnou stoprocentní problém, domácí krach. S Olomoucí nešlo o žádnou prohru s cejchem náhody. Sparťané sice vedli, hosté však drželi taktiku, již do nich namlátil trenér Tomáš Janotka, pes na přístup, jak o něm řekl klíčový záložník Filip Zorvan. Sigma namířila do favorita tři šípy, potrestala každou chybu.

Druhým je vlastně zdolání prvního vrcholu v sezoně, jímž byl postup do Ligy mistrů. I když je tým pod trenérským štábem stále na špičkách, jisté uvolnění se může přihodit. Podle výkonů - a také výsledků - se to stalo. Na Spartu dopadl efekt Ligy mistrů.

Nyní ho musí přetočit do pozitivna, vzít si nastavení z největších utkání do domácí soutěže, dokonce i kouč Friis mluvil o tom, že Sparta sundala nohu z plynu. Když to zopakuje, přijde další potíž. Vždyť už další kolo hraje derby v Edenu.