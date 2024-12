Ligový FÍKend: o červené knihovně i (ne)herci v bráně. Ewerton a penalty?

Kdo jsou hrdinové fotbalového víkendu? Najdeme je poměrně lehce, tentokrát nepůjdou na piedestal hráči (ne, ani nezdolný Brazilec Ewerton či matador z Dukly Tomáš Vondrášek), nýbrž sedmička fandů Českých Budějovic, která dorazila na zápas do Pardubic - a byla dokonce slyšet. Tuto i další události glosuje 29. díl rubriky Ligový FÍKend.

Je to příběh jak z červené knihovny - a ty končívají dobře. Držíme palce!

„Můj kamarád Béřa (Jan Bořil) měl stejné zranění jako já a teď ho vidím, jak lítá na hřišti. Byl mým vzorem. Furt jsem si věřil, že se to dá dokázat. Práce se vyplatila,“ vykládal pak dojatě.

Snad ale bude mít Lacova story sladké pokračování. V sobotu naskočil poprvé za Teplice, kam přišel v létě jako volný hráč. Do hry šel v 89. minutě duel s Olomoucí a o pár chvil rozhodl o výhře 1:0.

Vzpomenete si, že také on měl být jedním z dalších Tomášů Součků? Nebo „aspoň“ oporou Slavie na stoperu, kdyby mu nesedl post ve středu pole?

Zjištění je to však doslova zdrcující, vždyť tenhle mladý muž je hvězda týmu, sympaťák, budoucí kapitán. A teď tohle! Odpověď zní Matěj Šín. Blonďák totiž proti Karviné slavil se zdviženýma rukama už ve chvíli, když se Ewe rozbíhal. Takže je to jasné.

Přesto do Pardubic dorazilo sedm fanoušků Českých Budějovic a bez váhání celý duel stáli za svým týmem. To je na medaili!

Jejich trenér František Straka omílá řeči o štěstí srdíčku a o tom, že už příště to půjde. Odrazíme se od té hrdinné defenzivy, dal by se parafrázovat.

Jejich mančaft hraje tužku - a to se potvrdilo také v Pardubicích, kde naprosto nezaslouženě bral bod, i když ani jednou nevystřelil na bránu a měl jen dva doteky s míčem v soupeřově šestnáctce, jež zařídil kapitán Zdeněk Ondrášek.

Bez divadla lepší

Byl to mírně kontroverzní moment. Duel Slavie s Libercem rozhodl skluzující Mojmír Chytil. Při gólu (po dotyku s míčem) zajel nohou do ruky hostujícího gólmana Huga Jana Bačkovského.

Byl to faul? Nebyl? Sudí rozhodli, že ne - a duch hry i my děkujeme.

Jenže při nynějším nejasném a často se měnícím metru nemuselo být nic jistého. Vlastně na to upozornil i sám Bačkovský. „Kdybych udělal větší divadlo, řeší se to,“ podotkl.

Dobře, že se do něj nepustil, za to má velké plus. Fandové herecká vystoupení fakt nemusí.