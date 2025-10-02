Sledujeme odcházení jednoho z kapitánů Sparty. Nebo se Sadílek ještě vzepře?
KOMENTÁŘ JIŘÍHO FEJGLA | Stále patří do kapitánské party. Velké a aktuálně sílící Sparty. Neztrácí renomé pana spolehlivého, týmového, bojovného. Neztrácí věrné fanynky ani pozici jednoznačné osobnosti mančaftu. Jenže ztrácí čas na place. A to velmi výrazně. Zkrátka se zdá se, že sledujeme postupné odcházení Lukáše Sadílka, jednoho z tahounů posledních sparťanských let, dříče, který měl naprosto zásadní podíl na zisku dvou titulů pod Brianem Priskem.
Z deseti utkání, jež mají rudí nyní za sebou, odehrál jen dvě celá, odvetu předkola Konferenční ligy v Jerevanu s Ararat-Armenia a duel domácího poháru v Sokolově s Karlovými Vary. Šestkrát strávil kompletní počet minut na lavici – a to včetně dvou posledních ligových výher nad ultraprotivníky v podobě Plzně a Baníku.
Mezi vyvolené ho na víc neposunul ani fakt, že dlouhodobě schází ve středu pole Magnus Kofod Andersen a druhou polovinu září neměl Priske k dispozici hostující posilu z Ajaxu Amsterdam Siverta Mannsverka.
Sadílkovo postavení je v tuto chvíli viditelně zapeklité. Ve středu pole vládne Kaan Kairinen. Od chvíle, co se neuskutečnil jeho odchod do Werderu Brémy (a také po Priskeho návratu), je právě chladný Fin nezpochybnitelná jednička. Při sestavování startovací jedenáctky pro klíčové střety se prakticky řeší jen jeden dotaz: Kdo k němu?
Na začátku sezony byl volbou Patrik Vydra, pak se vyšvihl Andersen, po něm Mannsverk. Zpět je nynější ligový král asistencí Vydra. Sadílek je sice v tuto chvíli ve vytížení výše než Santiago Eneme, ale rozhodně nemůže být s počtem minut spokojený.
Jde o to, zda se zvedne. Lze připomenout situaci z druhé Priskeho sezony, kdy se postupně propadl za dvojici Kairinen, Qazim Laci. Jenže během jara se vyšvihl zpět a (jak už bylo řečeno) pomohl k titulu.
Zopakuje velký návrat?
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|10
|8
|1
|1
|22:10
|25
|2
Slavia
|10
|7
|3
|0
|21:7
|24
|3
Jablonec
|10
|7
|3
|0
|16:6
|24
|4
Zlín
|10
|5
|2
|3
|13:11
|17
|5
Plzeň
|10
|4
|3
|3
|17:10
|15
|6
Karviná
|10
|5
|0
|5
|16:14
|15
|7
Liberec
|10
|4
|3
|3
|15:13
|15
|8
Olomouc
|10
|4
|3
|3
|7:6
|15
|9
Bohemians
|9
|4
|2
|3
|9:10
|14
|10
Hr. Králové
|10
|3
|3
|4
|14:16
|12
|11
Baník
|10
|2
|3
|5
|7:12
|9
|12
Ml. Boleslav
|9
|2
|2
|5
|15:24
|8
|13
Dukla
|10
|1
|4
|5
|7:14
|7
|14
Slovácko
|10
|1
|3
|6
|6:13
|6
|15
Teplice
|10
|1
|3
|6
|9:17
|6
|16
Pardubice
|10
|0
|4
|6
|9:20
|4
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu