Jak ubránit hvězdu Gulaše? Trošku provokovat, i přebít ho útokem | iSport.cz

Milan Gulaš zatím bodoval v každém zápase, do kterého nastoupil. Když na něj s Tomášem Mertlem chcete hrát, tak vždycky záleží, jaké máte zbraně. Trenér může vybrat buď zodpovědné hráče, kteří vydrží plnit taktiku celý zápas, upozornit celý tým, že pokud jdou na led proti nim, je potřeba hrát víc do obrany, nebo si to s nimi můžete jít zkrátka rozdat.

Způsobů, jak bránit hvězdy, je víc. Malinko je provokujete, sem tam o ně škrtnete, dáte jim najevo, že tam jste taky a dnes to budou mít těžké. Jsou výjimeční hráči, které tohle podráždí a přestanou hrát. Ale je potřeba i myslet na fakt, že někoho to naopak může vyhecovat ještě k lepšímu výkonu.

Další možnost, jak se postavit proti Gulašovi? Věřit si na jeho lajnu do té míry, že ji zkusíte přehrát útokem. Ať nejsou u vás v pásmu, ale ať brání. Tohle se dělá už roky. Vzpomínám si, že v sezoně 1994-1995, kdy se při první výluce do Kladna vrátil Jarda Jágr a já hrál ještě za Pardubice, chodili jsme hrát proti sobě. My je neměli ubránit, ale zkusit přehrát. Dopadlo to tak, že Jarda sice dal dva góly a měl jednu přihrávku, jenže já měl gól a tři nahrávky. Bylo to divoké, ale minizápas jsme vyhráli my, úkol splněn.

Hodně záleží, jaké hráče máte k dispozici a co všechno hvězda, na kterou se chystáte, umí.