Guľovy ofenzivní tanečky baví Plzeň. Kdy se probudí Boleslav? | iSport.cz

Čtyři zápasy, čtyřikrát vítězně, skóre 13:3. Plzeň pod Adrianem Guľou baví sebe i své fanoušky. Proti Boleslavi šlo o pohodlnou jízdu do semifinále MOL Cupu. Vyjma závěru a dvou inkasovaných gólů působila sebevědomě, koncentrovaně a pořádně hladově. Naopak Středočeši se neprobrali ze zimních ofenzivních ztrát a ze Štruncových sadů si odvezli další vysokou prohru.

Viktoria dostala po deseti letech žízeň na domácí pohár. Ve středu odsunula z cesty nebohou Boleslav a k vytoužené trofeji jí zbývají poslední dva kroky. Pokračuje v báječném vstupu do jara, všechny duely zatím zvládla úspěšně.

Plzeň to s domácím pohárem myslí vážně, to už ukázala sestava, na kterou trenér Guľa ukázal. Udělal jen minimální změny, uprostřed hřiště zůstala kreativní trojice Kalvach, Bucha, Čermák, kterým nový herní koncept náramně sedí.

Domácím vyšlo od začátku prakticky všechno, do čeho kopli. Trpělivě obléhali boleslavskou branku, utkání zlomila vedoucí branka Jana Kopice po půl hodině hry. Borci v modročerveném pak rozbalili ofenzivní tanečky, kombinacemi bavili sebe i přítomné diváky. Kaňkou jsou dvě inkasované branky a podceněný závěr. Místo aby favorit dohrál rozjeté utkání v klidu až do konce, mohl se ještě pořádně trápit, pokud by Boleslav vstřelila ještě třetí branku.

Výborně se předvedl Jan Kopic, který to pod novým koučem nemá vůbec snadné. Po nevýrazném představení v Jablonci, kde byl stažený už v 53. minutě, ho tentokrát bylo plné hřiště. První branku dal, další dvě připravil a uzmul si pro sebe roli muže zápasu. Sobotní ligu proti Českým Budějovicím zmešká kvůli kartám, pro následující duel na Spartě si ale řekl o místo v základu, o které musí neustále tvrdě bojovat.

Naopak Boleslav se topí v bezradnosti. Od první inkasované branky téměř rezignovala na zápas, z letargie se probrala až příliš pozdě ve chvíli, kdy už prohrávala o čtyři branky. Zranění kapitána Marka Matějovského a odchod ofenzivních pilířů s týmem v zimě zamával možná ještě víc, než ve městě automobilů očekávali. Weberovu družinu navíc čeká ďábelský ligový trojboj – jedou na Baník, pak vyzvou doma Slavii a na konci března míří znovu do Plzně…