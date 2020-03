MOL Cup: Plzeň a Sigma v semifinále! Liberec zdolal Slovácko na penalty | iSport.cz

Zobrazit online přenos Sestavy Domácí: Trmal – Juroška, Kadlec, Hofmann, Reinberk – Sadílek (84. Dvořák), Daníček (C) – Petržela (107. Kohút), Havlík, Zahustel (87. Jurečka) – Kliment (65. Zajíc) Hosté: Knobloch (118. Nguyen) – Mikula (100. Fukala) Karafiát, Chaluš, Hybš – Hromada (67. Beran), Mara – Malinský, Alibekov (101. Kačaraba), Pešek – Kuchta Karty Domácí: Kliment, Kadlec, Hofmann, Dvořák Hosté: Hybš, Malinský, Mikula Rozhodčí Královec – Nádvorník, Mokrusch Stadion Městský fotbalový stadion Miroslava Valenty, Uherské Hradiště Návštěva 3043 diváků

Fotbalisté Liberce zvítězili ve čtvrtfinále domácího poháru MOL Cupu na půdě Slovácka až na pokutové kopy 4:2. Po 90 minutách i prodloužení skončil zápas bez branek. Dvě penalty chytil hostující gólman Filip Nguyen, který nastoupil do utkání minutu před koncem prodloužení. Liberec navázal na osmifinálové vítězství nad Slováckem z minulého ročníku MOL Cupu a v poháru postoupil do semifinále po pěti letech od celkového prvenství v sezoně 2014/15.

Celý první poločas měli více ze hry domácí, kteří těžili z dobrého pohybu. Nicméně jejich aktivita ke gólu nevedla, akce Petržely, Zahustela a Klimenta byly jen náznaky šancí, které dobře fungující obranu Liberce nemohly zaskočit.

Hosté se k ohrožení domácí branky dostali až po půlhodině hry, nicméně Trmal Peškovu střelu vyrazil na roh, stejně jako ještě tvrdší a přesnější ránu Malinského ve 41. minutě.

I ve druhé půli měli zpočátku navrch hráči Slovácka. Zahustel ale hlavičkoval těsně nad, Sadílek vysoko překopl bránu a Petrželova slibná akce skončila špatnou finální přihrávkou.

Na druhé straně pálil tvrdě do břevna Malinský. Závěr poměrně jednoznačně patřil Liberci, gól však za celých 90 minut nepadl. Střelci se neprosadili ani v prodloužení, kdy kvůli ofsajdu neplatila branka domácích.

V penaltovém rozstřelu se vyznamenal liberecký Nguyen, který v závěru prodloužení nahradil mezi tyčemi Knoblocha. Ligová jednička Slovanu chytila střely Havlíka i Dvořáka, zatímco na hostující straně selhal jen Chaluš, který mířil do břevna. Postup Liberce stvrdil gól Malinského.

Ohlasy trenérů:

Martin Svědík (trenér Slovácka): „Jsme zklamaní, naše vyřazení přišlo po nejhorším možném scénáři. Hrálo se 120 minut, gól jsme nedali a vypadli jsme při penaltách. V nich to bylo o hlavách hráčů. Liberec byl nebezpečný při brejcích, bylo tam hodně nepřesností na obou stranách. Museli jsme být koncentrovaní na každý jejich brejk a přečíslení, tohle jim šlo velmi dobře."

Pavel Hoftych (trenér Liberce): „Oba týmy od začátku výborně bránily, věděli jsme, že Slovácko je dobře organizované. Na nás byl ze začátku znát herní výpadek, deset dní jsme nehráli. Ale postupem času jsme byli lepší a byli jsme i blíž výhře, když Malinský trefil břevno. Střídání gólmanů vymyslel jejich trenér Marek Čech jako psychologický tah a vyšlo nám to. Teď bych si přál doma Spartu."

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 33. Kopic, 38. Beauguel, 45. Kayamba, 49. Řezník Hosté: 77. Budínský, 85. Budínský Sestavy Domácí: Hruška – Řezník, Pernica, Brabec (C), Limberský (54. Kovařík) – Bucha, Kalvach, Čermák (77. Herc) – Kayamba, Beauguel (54. Chorý), Kopic Hosté: Mikulec – Křapka, Tatajev, Mazuch, Zelený – Hubínek (C), Hönig, Douděra (71. Ladra), Budínský, Fulnek (52. Auer) – Wágner (46. Jiří Klíma) Karty Domácí: Řezník Hosté: Tatajev, Budínský Rozhodčí Orel – Blažej, Koval Stadion Doosan Arena, Plzeň Návštěva 4 519 diváků

Fotbalisté Plzně ve čtvrtfinále poháru doma porazili Mladou Boleslav 4:2 a poprvé od roku 2016 postoupili v MOL Cupu mezi nejlepší čtyřku. Viktoria zvítězila i ve čtvrtém soutěžním utkání pod trenérem Adriánem Guľou, Středočeši naopak ani napočtvrté v jarní části sezony nevyhráli. Už v prvním poločase skórovali domácí Jan Kopic, Jean-David Beauguel a Joel Kayamba, krátce po změně stran zvýšil Radim Řezník na 4:0. Porážku hostů v závěru zmírnil dvěma góly Lukáš Budínský.

Plzeň nastoupila s třemi změnami oproti sobotnímu ligovému zápasu v Jablonci. V obraně hráli Řezník s Pernicou místo Havla a Hejdy, v útoku Kayamba nahradil Kovaříka. Za Boleslav v soutěžním utkání debutovali stoper Mazuch a brankář Mikulec.

Domácí si od začátku vytvořili tlak i velké šance. Beauguel hlavičkoval těsně vedle a hostující branku o kousek minul i Kopic. Plzeňský záložník byl přesnější ve 33. minutě, kdy otevřel skóre přízemní střelou po chybě hostujícího obránce Křapky.

Hned za šest minut přidal favorit druhý gól. Bucha, který na podzim v Boleslavi hostoval, posunul míč Kopicovi, ten našel Beauguela a francouzský útočník zblízka zamířil pod břevno.

Západočeši dominovali a o chvíli později Buchovu ránu vytáhl Mikulec. Hostující gólman potřetí kapituloval ve 45. minutě z Kayambovy výstavní střely do horního růžku. Druhou asistenci si připsal Kopic.

Plzeňští vstoupili dobře i do druhého poločasu a ve 49. minutě se po individuální akci prosadil Řezník. Domácí kontrolovali hru až do 77. minuty, kdy se jim cesta za jednoznačným triumfem začala mírně komplikovat. Brankář Hruška vyrazil před sebe Zeleného střelu z dálky, poradil si s první dorážkou, ale na další ránu Budínského už nestačil. Pro Boleslav to byl první gól v jarní části sezony.

Viktoria mohla znovu více odskočit v 84. minutě, střídající Chorý však z penalty nepřekonal gólmana Mikulce. Vzápětí na druhé straně Budínský další přesnou střelou snížil na rozdíl dvou branek. Větší drama už Plzeň nepřipustila a udržela stoprocentní jarní bilanci.

Ohlasy trenérů:

Adrián Guľa (trenér Plzně): „Náš cíl byl jasný - postoupit, což se podařilo a to je perfektní. Chlapci až do nějaké 70. minuty podali velmi velmi kvalitní výkon, hráli jsme trpělivě, dostatečně rychle, produktivně. Závěr jsme samozřejmě měli uhrát líp, ale musíme uznat, že Boleslav má stále svou sílu. V závěru jsme trošku přestali hrát naším způsobem hry, nebyli jsme takoví draví směrem do finalizace. Soupeř se dostal do tří možností a skončilo to 4:2 místo toho, abychom proměnili penaltu. Ale jinak to chlapci zvládli výborně. Jdeme dále, máme z toho radost a připravíme se samozřejmě na další ligový zápas."

Jozef Weber (trenér M. Boleslavi): „Musím pogratulovat Plzni, která naprosto zaslouženě postoupila. Myslím si, že i když jsme skóre v závěru trochu vylepšili, tak průběh a výsledek odpovídá současnému stavu a formě obou mužstev. Oddechlo se nám, že jsme dali na jaře konečně góly. To jsme si dali jako jeden z cílů do druhé půle. Nerad to říkám, ale dnes jsem hráčům řekl, že utkání je rozhodnuté o půli a byl bych nerad, abychom tady dostali pět nebo šest gólů. Tak jsme se zaměřili na to, abychom ve druhé půli další branky neinkasovali a nějakou vstřelili. Ne úplně se nám to povedlo. Rozdíl tam byl, Plzeň je ve formě a výborná. Aspoň dva góly beru jako pozitivum dnešního utkání."

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 24. Hála, 51. Chytil, 69. Juliš Hosté: 88. Pleštil Sestavy Domácí: Mandous – Látal, Štěrba, Jemelka, Vepřek – Breite – Hála, Houska (K) (82. Greššák), Chytil (71. Falta), González – Juliš (78. Daněk) Hosté: Hanuš – Holík, Jugas, Plechatý, Krob – Kubista, Považanec – Matoušek (61. Pleštil), Hämäläinen (81. Pilík), Sýkora – Doležal (K) (70. Chramosta) Karty Domácí: Daněk Hosté: Kubista Rozhodčí Julínek – Podaný, Novák Stadion Andrův stadion, Olomouc Návštěva 2 945 diváků

Fotbalisté Olomouce zvítězili ve čtvrtfinále domácího poháru MOL Cupu nad Jabloncem 3:1. Hanáky poslal do vedení ve 24. minutě Martin Hála a po poločase se trefili Mojmír Chytil s Lukášem Julišem. Za hosty v závěru snížil střídající Dominik Pleštil. Sigma postoupila do semifinále poprvé od pohárového vítězství v roce 2012.

Olomouc byla v úvodu aktivnější, ale první vážnější šanci měl Jablonec. Po Sýkorově přihrávce ze strany trefil Doležal patičkou pouze bránícího Jemelku. Ve 24. minutě otevřela skóre Sigma. Houska pasem za obranu vybídl do zakončení Hálu, který nekompromisně prostřelil brankáře Hanuše.

Jablonec, který je v lize na třetím místě, se do zápasu dostával jen těžko a Olomouc ve zbytku prvního poločasu kontrolovala vývoj. Hostům se nedařila předfinální fáze, Kubistovi při situaci tří na jednoho nevyšla přihrávka na Sýkoru.

Do druhého poločasu sice Severočeši vstoupili aktivněji, ale hned po pěti minutách znovu inkasovali. Chytil se dostal za hostující obranu a střelou do pravého horního rohu Hanušovy branky zvýšil na 2:0.

Brzy snížit mohl Kubista, ale jeho technický obstřel zamířil těsně nad. Svoji dominanci v zápase Olomouc vyjádřila dalším gólem v 69. minutě. Juliš dostal po Hálově centru z levé strany ve vápně dostatek prostoru na to, aby Hanuše prostřelil po zemi.

Snížit mohl vzápětí Chramosta, ale tváří v tvář domácímu brankáři Mandousovi neuspěl. Když už se zdálo, že se utkání bude jen dohrávat, promáchl ve vlastním vápně domácí Vepřek a nabídl v 88. minutě jednoduchý gól Pleštilovi. V poslední minutě nastavení mohl ještě snížit osamocený Chramosta, ale z hranice vápna těsně minul.

Ohlasy trenérů:

Radoslav Látal (trenér Olomouce): „Chtěli jsme postoupit, což se nám podařilo. Z dnešního zápasu mám radost, kluci odvedli kvalitní výkon. Prvním gólem jsme se uklidnili a pak už jsme hráli s klidem. Věřím, že takový výkon zopakujeme i o víkendu a získáme tři body i v lize. Do semifinále vysněného soupeře nemám, ale rád bych hrál doma."

Petr Rada (trenér Jablonce): „Náš výkon nebyl takový, jak jsme si představovali. Domácí byli od první minuty aktivnější. Měli větší nabídku hráčů a my jsme během prvního poločasu neměli kromě jednoho závaru nic. Byli jsme za to potrestaní zbytečnou brankou. V kabině jsme si řekli, že musíme být aktivnější a nebezpečnější dopředu. Hned jsme ale byli znovu potrestaní a to domácím zápas usnadnilo. Chtěli jsme to pak trochu oživit směrem dopředu, ale zbytečně jsme inkasovali třetí branku. Věděli jsme, že pohár je jedna z cest do Evropy, bohužel jsme to nezvládli. Vypadli jsme, musíme se z toho vzpamatovat a v sobotu v ligovém zápase odčinit dnešní výkon."