Šilhavý vysvětlil nominaci: Dočkal? Nejtěžší rozhodnutí, byl zklamaný

V úterý dopoledne odtajnil 25 jmen. Těch, co poletí na Ostrovy reprezentovat Česko na EURO 2021. V nominaci Jaroslava Šilhavého zůstává jeden otazník, trenér se rozhodl počkat, až UEFA vynese konečný verdikt o trestu pro Ondřeje Kúdelu. Proč se nedostalo na Bořka Dočkala? „Bylo to nejsložitější rozhodnutí,“ přiznal kouč, když popisoval telefonát s někdejším kapitánem nároďáku.

Proč čekáte na Ondřeje Kúdelu?

„Naděje umírá poslední. Věříme, že v jeho případě stojí za to vyčerpat všechny možnosti, to se teď děje. Máme připravená čtyři jména (Pavelka, Kalvach, Sadílek, Stronati) a na základě toho, jak to s ním dopadne, se zařídíme.“

Jak byste se zařídili, pokud by trest od UEFA zněl tak, že by Kúdela nemohl zasáhnout do dvou zápasů ve skupině a pak by byl k dispozici?

„Abych řekl pravdu, v tomhle jasno nemám, pořád nevíme výsledek. Nedokážu si ale představit, že z deseti zápasů mu zmírní trest na dva nebo tři a mohl by hrát jeden zápas ve skupině. V tuhle chvíli je to pro mě spekulace a složitá věc, říct, kolik by nám stačilo, aby Ondra na EURO odehrál. Nechci předjímat, máme čas na to počkat, jak to dopadne. Pak se rozhodneme.“

Proč v nominaci chybí Ondřej Kolář?

„Ondra Kolář má za sebou těžké zranění, z něj se rychle dostal. Dochytal ve Slavii velmi dobře sezonu, o to víc nás mrzí, že vyjádřil obavy o své zdraví a řekl nám, že ani není úplně připravený. Moc toho nenatrénoval a nakonec bylo rozhodnutí takové, že se Ondra dá do kupy, aby byl připravený na příští sezonu. Na EURO by nebyl úplně stoprocentní, proto zůstane doma.“

Aspiroval pro turnaj na pozici brankářské jedničky?

„Teď už je bezpředmětné se o tomhle bavit, když s námi Odra nejede, nemusíme o tom přemýšlet. Ondra ukazoval ve Slavii výborné výkony, v pohárových zápasech si vedl skvěle, troufám si říct, že to byl stavební kámen úspěchu Slavie. Mrzí nás to, ale spekulovat, jestli měl být jednička, nebo dvojka, to se mi teď nechce.“

Bylo těžké se v nominaci oprostit od hráčů, co pomohli turnaj vybojovat? Napadají mě Bořek Dočkal nebo Zdeněk Ondrášek.

„Rok navíc kvůli odložení EURO nám pomohl v tom, že jsme poznali víc hráčů, odehrál Ligu národů i kvalifikační utkání o postup na MS. To nám ukázalo další možnosti. Každá nominace je složitá, tým není nafukovací, viděl bych tam rád víc hráčů, u některých to bylo s těžkým srdce. Když oznamuji hráčům, že v nominaci nejsou, je to složité i pro mě. Ale nejsme tady za sebe a za hráče, reprezentujeme naši zemi. Chceme být spravedliví, nakonec jsme se rozhodli pro nominaci bez některých těch kluků, co nám pomohli na začátku. Respekt jim patří, rozhodnutí je někdy složité, ale musí padnout.“

Jak jste uvažoval v případě Bořka Dočkala, kapitána na začátku vaší reprezentační éry?

„Bylo to podobné jako při minulé nominaci na kvalifikaci o MS. Jde o sportovní stránku, jací hráči jsou v nominaci. Přemýšleli jsme, jakým způsobem hráče využijeme, řešili jsme jejich typologii, kdo se nám hodí a kdo ne. Vyšlo to na Bořka takhle, bohužel u něj obzvlášť platí, to, co jsem říkal. Má můj velký respekt, bylo to nejsložitější rozhodnutí.“

Vysvětlil jste mu verdikt osobně?

„Volal jsem s ním, až když padlo rozhodnutí, rozhodoval jsem se do poslední chvíle. Chtěl jsem, aby se to nedozvěděl z médií. Řekl jsem mu důvody, byl zklamaný, ale vzal to. Bavili jsme se poměrně dlouho, nakonec nám popřál hodně štěstí, že to bere. Proběhlo to včera.“

Jaké bude pořadí brankářů?

„Musí být připravení všichni tři. Po vypadnutí Ondřeje Koláře máme dva zkušené brankáře doplněné Alešem Mandousem. Ten s námi už na srazu byl, zná prostředí a má dost zkušeností. Tomáš Vaclík nám odchytal spousty skvělých zápasů. Se Sevillou toho bohužel v poslední sezoně moc nebylo, byť se tam rozloučil velmi dobře, v devadesáté minutě posledního zápasu chytil gól. Jirka Pavlenka chytá stabilně v Brémách v bundeslize v silné soutěži. Nechci to tady rozdělovat na jedna, dva, tři, ale rozhodne se mezi dvěma zkušenými brankáři.“

Má Adam Hložek na základní sestavu?

„Adam měl v probíhající sezoně zranění a nehrál, ale poté se rychle dostal do formy. Dával góly a byl platným hráčem Sparty. Má velký podíl na tom, jak v závěru Sparta zabrala, že nakonec bude bojovat z druhého místa o Ligu mistrů, což si určitě hodně přála. Adam může hrát desítku pod hrotem, nahoře sám, nebo ve dvojici, a může i nastoupit ze strany. Pro trenéra je tohle dobré zjištění, ještě uvidíme, kde ho použijeme. Šanci na základ určitě má.“

Mrzí vás zranění Lukáše Provoda?

„Tady jsou slova zbytečná. Lukáš měl vynikající formu, mužstvu by určitě pomohl, hodně mě to mrzí. Ale takový je fotbal.“

Proč se nedostalo na Davida Pavelku?

„Troufnu si říct, že je to podobné jako u Bořka. Znám ho velmi dobře, pracovali jsme spolu v Liberci. Je to fajn kluk, pracant. Na jeho místo tam jsou silní hráči, Souček, Král, Holeš. Proto jsme se rozhodli takhle. Uvidíme, jak to dopadne s Kúdelou, je jedním z těch, který by mohl plnit jeho roli, existuje ta možnost. Ale zatím je jen v širší nominaci.“

Už jste rozhodli, kdo bude kapitán?

„Ano, kapitána máme. Je to Vláďa Darida. Pokud nebude Vláďa na hřišti, je druhým kapitánem Tomáš Souček.“

Co rozhodlo pro Jakuba Peška?

„Měli jsme ho v hledáčku delší dobu, v Liberci podává velmi dobré výkony, byl s námi i na posledním březnovém srazu. Poznali jsme ho na tréninku, jak se chová mimo, to je také hodně důležité pro vstup do týmu. Vše bylo úplně bez problémů. Při zranění Jana Kopice jsme skloňovali i další jména, ale Jakub nám z toho vyšel nejlépe. Je to rychlostní typ, který se v dnešním fotbale neztratí a má i něco za sebou, má výborný charakter.“

Proč se naopak nevešel Michal Sadílek?

„Je jedním z těch, kdo by mohl nahradit Kúdelu, má blízko k nominaci. Třetí jméno je Lukáš Kalvach, je tam i Stronati jako stoper.“

Aktuální soupiska české reprezentace na EURO 2021