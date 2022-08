Šádek, kouzelník s klackem. Sepjetí s fanoušky a Horváthovy slzy

Koukal na téměř prázdné konto, čelil obrovskému tlaku. Jenže „kouzelník“ Adolf Šádek vyhrabal Plzeň i sám sebe z bryndy. Znovu si vystačil s „klackem,“ možná dost polámaným. Postup do play off Ligy mistrů znamená ohromnou sportovní prestiž, zároveň i kýžené stamiliony, kterými západočeský boss potřebuje naplnit klubové konto.

Šádek v kritických chvílích zariskoval, na minulou sezonu si napůjčoval. Leckdo kroutil hlavou, málokdo věřil, že prekérní situaci ustojí. Jenže v úterý večer to byl on, jehož jméno vyvolával západočeský kotel. U „svých“ fanoušků je nezpochybnitelným kápem, stejně jako u hráčů. Co slíbí, to splní, enormním nasazením a dlouholetou prací si vybudoval silnou autoritu. Byť si o jeho metodách můžeme myslet cokoliv.

Úspěch se Šeriffem dává Plzni slibný ekonomický základ. Viktoria po tříleté pauze ukázala, že kýžené finance zvládne uhrát přímo na trávníku. Stylem, jaký celý klub posune zase o level výš. Způsob hry trenéra Bílka přitom bývá zpochybňován. „Zajímá nás pouze vítězství,“ odpověděl kouč po typické výhře 2:1 v Helsinkách. Jenže zpochybňujte nějaký směr, když se týmu výsledkově daří.

Plzeň kráčí v loterii o Ligu mistrů do posledního předkola, už to klubu zajišťuje tučné příjmy, které Šádkovi výrazně pomohou při splácení závazků a plnění aktuálního rozpočtu. V kritické chvíli šel takřka „all in“. Pokud by letos poháry krachly, nikdo nedokáže odhadnout, jak by fungování klubu dopadlo. Výprodej hráčů? Změna majitele? Nic z toho ale aktuálně není nutné řešit. Risk se vyplatil, na evropské scéně bude z českých klubů Viktoria výš než Slavia (snad Konferenční liga) nebo Sparta (úplné vyřazení).

V Plzni hráči pochopili, jakým stylem mohou zajistit svému zaměstnavateli stabilitu, tím pádem i sobě ekonomickou jistotu a zajímavé prémie. Na západě Čech spoléhají na jednoduchou, skromnou, ale poctivou a tvrdou práci.

V letních předkolech strategie nese úspěch, stejně jako v předchozí jarní honbě za ligovým titulem. Asistent Pavel Horváth neskrýval slzy, když fanouškům líčil na twitteru své bezprostřední dojmy po výhře nad Tiraspolem. Sám jako bývalý hráč a plzeňský kapitán ví, kolik stojí úsilí dostat se až na takovou metu.

Plzni nyní zbývá jediné předkolo, aby počtvrté otevřela brány Ligy mistrů. A to už je výsledek, kterým se v poslední dekádě nemůže chlubit žádný jiný český klub.