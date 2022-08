Bílek: Divadlo dělat nebudu, ale mám radost. Může nastat pohyb v kádru

Trenérské renomé zkušeného barda neustále stoupá. Michal Bílek trpělivě, ale náročnou a pracovitou cestou získává další velké úspěchy. S plzeňskou Viktorií prošel v úterý večer už do play off o Ligu mistrů, což je jeden z největších úspěchů jeho bohaté kariéry. Navíc pomohl i finančně zajistit klub. „Tohle je něco, co jsem si přál,“ pravil po výhře 2:1 nad Tiraspolem . Mluvil i o emocích, které navenek běžně nedává najevo.

Prožil jste největší večer trenérské kariéry?

„Nerad bych to k něčemu přirovnával. Jednoznačně jde o jeden z mých největších úspěchů. Dostali jsme se daleko, pořád bojujeme o Ligu mistrů. Je to něco, co jsem si přál, aby to takhle bylo. Vyhráli jsme v kvalifikaci už čtyři zápasy. Dnes to nebylo vůbec jednoduché, soupeř měl kvalitu, byl technicky i rychlostně dobře vybavený. Jde o velmi cenné vítězství.“

Lámal se zápas, když pochytal soupeřovy šance za stavu 1:1 gólman Staněk?

„Jindra nás zase podržel, to je bezvadné, když máte v týmu takového gólmana. Když to potřebujeme, soupeři chytí šanci. Střídáním jsme pak chtěli zahustit střed pole, byť oba útočníci předtím výborně plnili to, co jsme si řekli. Druhá branka byla pro nás důležitá, to byla pro soupeře rána. K výhře jsme potom měli blíž.“

Kdy jste měl největší nervy?

„Celých devadesát minut. V úvodu soupeř velmi dobře kombinoval, ale nepustili jsme je do výrazné šance. Penalta vznikla smolnou rukou, navíc to přišlo brzy na začátku druhé půle. To byly nejhorší chvíle. Pak se nám lépe dýchalo, když jsme dali rozhodující branku na 2:1.“

Ulevili jste si i z finančního pohledu? Klub má jistých více než 200 milionů.

„Jednoznačně. Víme, že situace není úplně jednoduchá, celý klub postup nutně potřeboval. Jsme rádi, že jsme to zvládli, mám radost hlavně za kluky. Dobře pracují a takhle pomohli celému klubu.“

V návaznosti na nové příjmy - proběhnou ještě nějaké změny v kádru? Na odchodu je Ondřej Mihálik.

„U Pišty nevím, jaká je konkrétní situace. Nabídky má, něco se rýsuje. Nevím, v jakém je to stadiu. Ještě budu mluvit se šéfem (Adolfem Šádkem), nějak vyhodnotíme aktuální situaci. Nevylučuji pohyb v kádru, ale pokud k němu dojde, tak bude minimální.“

Zkomplikovala vám situaci neproměněná penalta Tomáše Chorého?

„Situace nebyla jednoduchá, ani v první půli si ale soupeř nevytvořil brankové příležitosti. Penalta nás mohla uklidnit, ale neproměnili jsme. Utkání jsme i tak zvládli, velmi si toho cením. V sezoně jsme zatím prohrávali a pak otáčeli zápasy, kdy kluci ukázali obrovskou vnitřní sílu. Teď jsme se dostali do nepříjemné situace, kdy soupeř vyrovnal a byl velmi namotivovaný. Vyhráli jsme i tak 2:1. Síla v týmu je, ukazuje se, že se nikdy nevzdáváme.“

Cítíte úlevu i po osobní stránce?

„Když jsem přišel do Plzně, výsledky jsme neměli. Dostali jsme tři góly na Spartě, tři góly na Bohemce proti Pardubicím, na konci předminulé sezony to pro nás nebylo jednoduché. Pak jsme měli čas pracovat, řekli jsme si, jakým způsobem budeme hrát. Nosí to ovoce. Držíme se toho, co v minulé sezoně. Získali jsme titul a chceme takhle jít dál.“

Užil jste si závěrečnou děkovačku s fanoušky? Navenek příliš emoce nedáváte...

„Když jsme hráli s Hradcem v Boleslavi (Plzeň tam získala titul), byl jsem na tom stejně jako teď. Vnitřně mám obrovskou radost, těší mě to za kluky, výborně pracují. Radost mám velikánskou. Abych skákal a dělal před vámi divadlo, to ne. Ale opravdu mě to hodně těší, udělali jsme úspěch. Vyhráli jsme ligu, ale naše hra byla zpochybňovaná, že to na Evropu nebude stačit. Teď jsme to ukázali. Neříkám, že podáváme nějaké super výkony, ale jdeme tvrdě za výhrou. To je to, co nás zajímá.“

Pavel Vrba metal při velkých postupech v Plzni kotrmelce. Slíbil jste hráčům něco podobného?

„Vůbec ne. Nevím, jestli bych vůbec ještě udělal kotrmelec. Ale je to nádherný pocit, když skončí zápas a my ho vyhrajeme. Úplně mi stačí vidět nadšené hráče a lidi kolem mě, to mne maximálně uspokojuje. Víc nepotřebuju.“

O Ligu mistrů se utkáte s Karabachem. Co už víte o soupeři?

„Zatím moc ne. Porazili 3:1 venku Ferencvároš, to svědčí o jejich obrovské kvalitě. Nečeká nás nic jednoduchého, jsou tam náročné klimatické podmínky, asi bude zase teplo. Musíme se na to připravit. Jsme dva zápasy od obrovského úspěchu, který jsme si přáli. Bojujeme o Ligu mistrů.“