Plzeň jako čitelná knížka. Hořký Šádkův den, v Edenu hrozí fičák

Plzeň není ve své kůži, na jaře se ne a ne vymanit z bahna problémů. V šesti kolech pokaždé inkasovala, což mužstvo s ambicí titulové obhajoby nepříjemně sráží. Zvlášť, když Sparta kácí jednoho soka za druhým a přiblížila se na jediný bod, Slavia v čele může v neděli odskočit dokonce na čtyři.

„Plzeň hrála naprosto jednoduchý fotbal, není v dobrém rozpoložení,“ vystihl po sobotním klání poměrně přesně olomoucký trenér Václav Jílek. Viktoria jede podle stále stejného formátu, soupeř snadno odhadne plzeňskou sestavu, taktiku i případná střídání, jak bude Michal Bílek vstupovat do utkání.

Západočeši jedou zavedeným stylem. Opírají se o dlouhé balony do Chorého, jednoduchou rozehrávku do stran a bez velkého váhání posílají centry do vápna. Ty směřují opět zejména na Chorého. Trenéři spoléhají na to, že z nastavené šablony vzejde branka, pak tým „zaleze“ do pevné defenzivní ulity a zápas dobrání do tříbodového konce.

Proti Olomouci se domácím vůbec nezdařila první půle, ani jednou nevystřelili na domácí branku. V tu chvíli poslal Bílek do hry podle očekávání Jhona Mosqueru místo Adama Vlkanovy. Když svítilo na tabuli nerozhodné skóre, přišli do hry postupně Matěj Vydra, Rafiu Durosinmi a Erik Jirka, aby zvýšili tlak v olomouckém vápně a dotlačili do sítě potřebnou vítěznou trefu.

Plzeň má na jaře také kopec smůly, byť jen na ni svalovat nezdary nelze. Chorý a Bucha v sobotu trefovali tyče, Vydra neproměnil sólový nájezd, další možnosti končily mimo bránu. Olomouc využila povedený kontr, kdy zaváhala domácí obrana, a odvezla si jarní tradiční jednobodovou sklizeň.

Co stačilo Plzni před rokem v titulové sezoně, nestačí týmu v aktuálním ročníku. Mužstvo není v pohodě, na jaře ani jednou neudrželo čisté konto. V mezihře citelně schází Lukáš Kalvach, hráčům se nedaří kontrolovat balon, kombinace jsou místy k uzoufání pomalé.

Adolf Šádek si v sobotu chtěl užít 48. narozeniny klidným tříbodovým výkonem, místo toho opouštěl kancelář v Doosan Areně zasmušilý. Dobře vidí, že jeho mužstvo hraje pod své možnosti, ztratilo už polovinu jarních zápasů. S trenéry musí přemýšlet o tom, co změnit, aby se tým vyhrabal z jarní bryndy. Proti Sigmě například velmi pomohl Vydra, který vepředu podržel balon, dostával se přes soupeřovy obránce a vytvářel sobě i parťákům na hřišti zajímavé možnosti.

Plzeň jede za týden na šlágr do Edenu, kde Slavia drtí své soky na potkání. Bílkův výběr čeká intenzivní řežba, kde nebude prostor na chyby ani pomalé rozhodování. Pokud Viktoria odevzdá výkon podobný prvnímu poločasu s Olomoucí, může odjet z Prahy s pořádným nášupem. A také se sedmibodovým odstupem na čelo ligy a možnou ztrátou druhé pozice, pokud se přes ni převalí rozjetá Sparta.