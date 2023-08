Šilhavého oblíbenci ano, mladé komety ne. Maďarsko mohlo být ideální

Zápas proti Albánii je z pohledu kvalifikace o EURO kruciální. Půjdou do něj hráči jednak s aktuální formou, ale zejména ti, co už na reprezentační úrovni pod Šilhavým něco odehráli. Následná příprava s Maďarskem mohla být ideální průpravou pro mladé nováčky, jací mohou nároďák táhnout v následujících letech. Jenže některých adeptů se nominace vůbec netýká.

Proti Polsku řádili na úvod těžkého startu kvalifikace David Jurásek, Tomáš Čvančara nebo Ladislav Krejčí . Všechno plejeři budoucnosti s velkým potenciálem na zajímavou kariéru v zahraničí – však první dva už vlastní smlouvy ze západní Evropy, Ladislav Krejčí je zase kapitánem a nejsilnější personou Sparty.

Obehrávat mladé tváře se vyplatilo. Takových hráčů může v českém rybníčku ještě přibývat. Jenže někteří se (zatím) pozvánky do áčka nedočkali, byť se to vzhledem k aktuální formě nabízí.

Tomáš Vlček zvládl velmi dobře EURO jednadvacítek, následně se prosadil v obří konkurenci do základu Slavie. V zadní linii odehrál těžká evropská předkola, chválil ho náročný trenér Jindřich Trpišovský. Na svůj věk (22) zvládá tlak českého velkoklubu, ovládá tříobráncové schéma. Na nominaci to ale nestačí.

Robin Hranáč naskočil do obrany Plzně po návratu z Pardubic. Defenzivní trojku řídí s přehledem zkušeného mazáka. Nechybí mu rychlost, klid, sebedůvěra. Od chvíle, co na něj ukázal trenér Miroslav Koubek, odehrál osm celých zápasů a Viktoria ztratila pouze dva body za remízu s Hradcem. Spolu s Vlčkem zvládl solidně EURO jednadvacítek. Ani jemu to ale na nominaci nestačí.

Místo nich přijedou na sraz jiní. David Zima patří do kádru italského Turína, ale za sebou má pouhých šestnáct soutěžních minut. Patrizio Stronati nastupuje v základu maďarského Puskáse, ale jeho tým vyhrál pouze dva z pěti zápasů a jen jednou nedostal gól… Jakub Brabec po zranění naskočil za Aris jen v jednom zápase.

Šilhavý jim zkrátka věří víc, podobně jako dalším členům aktuálního kádru, kteří za sebou nemají ideální start do sezony (Jurečka, Kuchta, Hložek, Krejčí).

Ať jezdí prověřené tváře, ale proč nemůže být kádr občerstvený na zápas s Maďarskem? Třeba šlo udělat širší nominaci, vzít Hranáče s Vlčkem nebo Pavla Šulce či Pavla Buchu, kteří se velmi dobře nastartovali v Plzni. Start sezony vyšel velmi dobře Adamu Gabrielovi v Hradci, který si dokonce vybojoval přestup do Midtjyllandu.

Na horké půdě v Budapešti si mohli nováčci zkusit alespoň část těžkého zápasu za áčko. Teď se jim reprezentační příležitost i přes vysokou aktuální formu zavírá, což je velká škoda. Navíc někteří nejsou ani na seznamu náhradníků, kde se objevují hráči s mnohem horší aktuální formou.