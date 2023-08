Šilhavý viděl Schicka, s Barákem nemluvil: Útočníci góly dávat umí

Na důležitou kvalifikaci s Albánií (čtvrtek 7. září) a následnou přípravu v Maďarsku (neděle 10. září) vybral 20 hráčů do pole a tři gólmany . Jaroslav Šilhavý tentokrát ukázal na prověřená jména, v kádru není žádný nováček. Kouč národního týmu na úterní tiskové konferenci vysvětloval nominaci. Promluvil i o těch, co v kádru chybí – možném návratu Patrika Schicka nebo trvající „klatbě“ pro Antonína Baráka.

Útočníci, které jste vybral, na startu sezony nejsou v ideální střelecké formě. Je to problém?

„Čísla jsou důležitá, ale výkony, co ofenzivní hráči podávají, nevypadají tak, že by byli z formy. Třeba Vencovi Jurečkovi vyšel závěr ligy, padalo mu tam všechno a vyhrál korunu střelců. Věříme jim, proto jsou v nominaci, a góly dávat nezapomněli.“

Věříte schopnostem Jana Kuchty?

„Znovu říkám - útočníci jsou silní, góly dávat umí. Když jim to nepadá v klubu, neznamená, že když změní prostředí, spoluhráče, branky naopak střílet nezačnou. Pořád to jsou dobří hráči, předvedou to ve čtvrtek.“

Blíží se návrat Patrika Schicka?

„Shodou okolností jsme se viděli v sobotu na zápase Mönchengladbachu s Leverkusenem (0:3), s Patrikem jsme seděli. Vidí to velice nadějně tak, že za tři, čtyři týdny začne trénovat s mužstvem, to je také pozitivní.“

Takže už by mohl být v příští říjnové nominaci?

„Všechno je to kdyby. Prvotní je zdraví hráčů. Začne trénovat s týmem a uvidí se, jak se případně zapojí do zápasů. Byli bychom samozřejmě rádi, pokud bude k dispozici, je to skvělý hráč. Ale netroufnu si říct, zda se dá dohromady na příští sraz.“

Kvitujete přestupy českých hráčů do bundesligy?

„Tohle vnímám velice pozitivně. Zájem o fotbal v bundeslize je veliký, na zápasech panuje úžasná atmosféra a jsou tam silné týmy. Těm, co tam hrají a daří se jim, to přejeme. Pokud se tam budou dál zlepšovat, tím víc pro nás budou platnější.“

Nemáte obavy o Adama Hložka, který nemá vytížení v úvodu sezony?

„Má to těžké, Leverkusen před sezonou ještě mužstvo posílil, hráli s Gladbachem výborně. Mrzí nás, že Adam nehraje víc, ale v přípravě nastupoval, trenéři hráče točili a měl vytížení. Tým je velice silný, už to, že je s takovými hráči na tréninku, dělá posun. Pokud by celou sezonu chodil na hřiště na deset minut, sám by nebyl spokojený. Nemá vytížení, ale věřím, že i tak bude pro nás platný.“

Mění se pro reprezentaci něco, když v aktuální nominaci převažují hráči ze zahraničí?

„Naši hráči jsou v ligách jako je německá bundesliga nebo soutěž v Nizozemsku. Jde o vizitku hráčů, že je týmy ze západní Evropy chtějí. Pro nás je to posun, jejich kvalita je opravdu dobrá. Naše liga není špatná už jen tím, že takové hráče vyprodukuje, to je dobrá vizitka. Třeba v bundeslize je konkurence velká, posunou se dál.“

Zdravý Antonín Barák se může do nominace vrátit?

„Tonda je momentálně zraněný, komunikuje ohledně toho s naším fitness koučem. To, co jsme řekli minule, platí nadále. S Tondou jsem nemluvil.“

Neuvažoval jste o nominaci některých mladých obránců? Ve Slavii se daří Tomáši Vlčkovi, v Plzni nastupuje Robin Hranáč.

„K tomu procesu docházíme postupně. Některé mladé včetně Vlčka nebo Vitíka máme mezi náhradníky, už to, že jsou tam, o něčem svědčí. Mladým hráčům se vůbec nebráníme, naopak to vítáme.“