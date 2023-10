Marné plzeňské divadlo. Nadržený tým usnul, jak by se hodil Jedlička

Plzeňský výjezd do Liberce? Z pohledu ansáblu Miroslava Koubka všechno špatně. Viktoria dorazila na sever nepřipravená, po reprezentační přestávce studená, pomalá, ospalá a zaslouženě schytala trojku. Už v poločase byla půlka základní jedenáctky zralá na vystřídání, konečný výsledek nahrává energickému Liberci. Co s tím? Členové omlazeného kádru dostali pořádnou lekci, že body se nikde samy neuhrají.

Minimálně dvě branky jdou na konto Mariána Tvrdoně. Při zranění Jindřicha Staňka musí rychle naskočit do pozice jedničky, zastat stěžejní roli místo klíčové opory týmu. V Liberci mu to absolutně nesedlo. Včetně nešťastného zranění Rafia Durosinmiho odchytal zápas blbec, jaký je třeba rychle hodit za hlavu.

Výhodu má v tom, že téměř jistě dostane další šanci. Už ve čtvrtek Plzeň nastoupí na horké půdě Dinama Záhřebu, trenér Miroslav Koubek v současné chvíli nemá lepší alternativu než znovu ukázat na Tvrdoně. Pokud by se Staňkovo zranění natahovalo, možná si trenér vzpomene na Martina Jedličku, kterého Viktoria kvůli herní minutáži na konci léta uvolnila na hostování do Bohemians. Jak by se jí teď kvalitní gólman hodil…

Tvrdoň před rokem v Lize mistrů napsal krásný příběh, když za indisponovaného Staňka naskočil v Lize mistrů na Bayernu. Schytal pět kusů, ale nevedl si špatně a uznale s ním promluvil i legendární Manuel Neuer. Chytat umí, jen se potřebuje dostat do herního rytmu, za Staňkem čekal na větší prostor opravdu dlouho.

Liberec - Plzeň: Tvrdoňova hrubka, propadla mu Tuptova rána mezi rukama! 1:0 Video se připravuje ...

Zápas v Liberci zdaleka nebyl jen o Tvrdoňovi. Plzni vybouchlo mnohem víc členů základu. Cadu zůstal neviditelný na levé straně a chyboval před brejkem a zlomovou druhou brankou. Jemelkovým centrům scházela přesnost. Vydra vepředu neudržel balon, třeba v dobré pozici nezpracoval precizní Hranáčův pas. Durosinmi se zase příliš často stahoval hluboko do pole a chyběl v prostorech, odkud útočník může hrozit a dávat góly. Bucha byl většinu zápasu nevýrazný, příliš se neprosadil ani pečlivě hlídaný Kalvach.

Plzni nepomohlo ani prostřídání, naopak při zvýšené míře rizika perfektně nachystaný Liberec trestal. Mohl dát ještě víc gólů – dvakrát Tvrdoně zachránila tyčka, Rabušicovu gólovou radost v samém závěru nastavení utnul odmávaný ofsajd.

Trenér Koubek po zápase veřejně „přikryl“ výkon svého týmu, mužstvu z hlediska nasazení a odvedené práce dle svých slov neměl co vytknout. V Záhřebu pravděpodobně nepůjde do razantních změn. Nechce panikařit a bořit to, co Plzni v uplynulých týdnech zdařile fungovalo.

Přesto třígólový nášup v Liberci znamená zdvižený prst. Viktoria si nesmí dovolit dlouhodobě ztrácet, pokud chce dýchat na záda pražským rivalům. Členové omlazené základní sestavy v Liberci viděli, že žádné body nepřijdou zadarmo. Mužstvo musí navázat na zodpovědné výkony vzadu a především mnohem ostřejší ofenzivu, jakou před reprezentační pauzou týralo soupeře. V Liberci předvedla Viktoria spíš marné divadlo, než představení hodné nadrženého aspiranta na titul.