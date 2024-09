Hašek se nepoučil a čelí tlaku. Hrají náhradníci, kde byli Vitík či Šulc?

Na EURO jsme proti Gruzii vypadali dobře, hráli lépe, jen jsme neproměnili šance. Pohlídáme si brejky, tentokrát dáme góly a bude to OK. Jestli ve zkratce takhle vypadaly pokyny a mentální příprava na sobotní výkop Ligy národů, mohou Ivan Hašek a jeho kolegové své účinkování u národního týmu okamžitě zabalit.

Realita na hřišti ale svádí k podobným jednoduchým soudům. Gruzínci využili přesně toho, na co se měli Češi nachystat. Udeřili přes extra nebezpečné kontry, rychlostně i technicky nadstandardní hráče v ofenzivě. Češi o jejich přednostech dobře věděli, přesto je nedokázali vůbec eliminovat. Soupeři skočili na „špek“, během 13 minut třikrát inkasoval a z Gruzie odlétají s ostudným přídělem. Poučení z nedávného klání na EURO v Německu evidentně žádné, domácí snadno zúročili své nejsilnější zbraně.

Mužstvo v krizových pasážích nedokázalo nic změnit, něčeho se chytit. Nejzkušenější hráči týmu spíš kroutili nevěřícně hlavou, než aby rozklad v přímém přenosu zastavili.

Jen těžko lze chápat výběr sestavy. Ladislav Krejčí v Gironě nehraje, pořád dohání manko z letní přípravy, v níž kvůli zdravotním problémům zasáhl do jediného utkání. Tomáš Čvančara sbírá bundesligové starty spíš po minutách, v reprezentaci se objevil téměř po roce. Alex Král sice ve Španělsku hraje, ale v národním týmu též nebyl od loňského listopadu. Všichni přesto v Gruzii figurovali v základu…

Když chtěli trenéři o přestávce něco změnit, vyslali do boje Ondřeje Lingra. Hráče, který na startu sezony ve Feyenoordu naskočil do jediného ligového klání, navíc v minulých dnech intenzivně řešil návrat do Slavie.

Vůbec nevyužili stopera Martina Vitíka, jenž výrazně pomohl Spartě po 19 letech do Ligy mistrů a na něhož chodily v létě lukrativní nabídky z Itálie. V sestavě naopak figuroval David Zima a podepsal se pod dvě branky.

Pouze čtvrthodinu už za rozhodnutého stavu dostal na place Pavel Šulc, v evropských předkolech klíčový muž plzeňské ofenzivy, vedle gólů a asistencí ceněný za mimořádnou pohyblivost a běžecká data.

Trenér Hašek zdůrazňoval, že hodlá spoléhat na rozehrané jedince, místo toho dělá pravý opak. Sestavu v Tbilisi zkrátka netrefil, stejně jako pohořel v taktickém plánu a záměrech s některými hráči. Proč třeba nechal Čvančaru sprintovat dozadu s úkoly bránícího křídla, proč k Patriku Schickovi nedal tvořivějšího hráče, jenž by české hvězdě dělal potřebný servis?

Chyby se kupí. Třeba na EURO zrovna po zápase s Gruzií trenéři přiznali, že měli mnohem dřív vyslat na plac Tomáše Chorého, teď zase mylně vsadili na jedince, kterým schází odpovídající minutáž z klubů.

Stále není jasné, na jaké principy aktuální reprezentace spoléhá. Když řekne Lukáš Provod, že na hřišti vládl po druhé inkasované brance chaos, kapitán Tomáš Souček přirovná svůj tým k naivním žáčkům, jde rovněž o významnou obžalobu trenérů. Včas nezasáhli a nedokázali mužstvo srovnat, když se hra totálně bortila.

Do svědomí si musí sáhnout všichni, co v českých barvách ve vyprodané gruzínské aréně vkročili na hřiště. Zda se dostatečně nachystali na to, co je na trávníku čeká, zda odehráli zápas ve správném nastavení. U mnohých k tomu zcela jistě nedošlo, významně zaostávali za svými standardy.

Trenér Hašek se stává snadným terčem, nicméně za bídné vystoupení nese velký díl odpovědnosti. K tomu se také po zápase bez okolků přihlásil.

Pouhých sedm měsíců od své inaugurace čelí vážnému tlaku. Pokud mužstvo nezareaguje v úterý doma proti Ukrajině, může se jeho mise u národního týmu velmi rychle nachýlit ke konci. Výsledky nejsou, herní projev v Gruzii byl opravdu žalostný. Hašek tohle dobře ví. Čas se nachyluje a zbývá mu jedna z posledních možností, jak o své práci veřejnost přesvědčit.